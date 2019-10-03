مركبات لنقل كبار المواطنين وأصحاب الهمم

المصدر: رأس الخيمة - البيان

أشاد العميد عبد الله خميس الحديدي نائب قائد عام شرطة رأس الخيمة رئيس اللجنة الأمنية عضو لجنة الانتخابات المحلية لإمارة رأس الخيمة، بالجهود الكبيرة التي تبذلها شرطة رأس الخيمة والإجراءات الأمنية المطبقة في تأمين المراكز الانتخابية، عبر توفير أرقى الخدمات الأمنية التي تتناسب مع تطلعات قيادة دولة الإمارات، وتحقق أعلى معايير السعادة والرضا للناخبين بمختلف فئاتهم المجتمعية.

وأضاف إن شرطة رأس الخيمة قد أطلقت دورياتها الشرطية والأمنية التي تحمل ملصقات خاصة بانتخابات المجلس الوطني في جميع مراكز الانتخاب بالإمارة، كما وفرت مركبات (CIUB CAR) لتأمين ونقل فئتي كبار المواطنين، وأصحاب الهمم.