أبوظبي.. حضور متوسط والشباب في المقدمة

المصدر: أبوظبي- موفق محمد، وصبري صقر

تواصلت، أمس، عملية التصويت المبكر لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي في أبوظبي لليوم الثاني على التوالي، وأدلى سمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان بصوته في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، كما أدلى معالي أحمد جمعة الزعابي، وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد، عضو اللجنة الوطنية للانتخابات بصوته في مقر المركز الانتخابي بمركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وشهد اليوم الثاني وقبل الأخير للتصويت، حضوراً متوسطاً من الناخبين، وأقل من اليوم الأول، بينما كانت الغلبة للشباب والنساء في الإقبال على التصويت، وسط إجراءات تنظيمية لاقت قبول وإشادة جميع الناخبين.

خدمة الوطن

وقال معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة في تصريحات للصحفيين: «فخورون بالمجلس الوطني وبالانتخابات والشفافية في العملية الانتخابية المبنية على ثقة الناخبين»، مشيراً إلى أن كل الأصوات تصب في خدمة الوطن والمواطن.وأكد أن عملية التصويت لا تستغرق سوى ثوان قليلة وهذا تطور واضح جداً للتيسير على الناخبين.

التطور السياسي

وأكدت معالي نورة الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، أن انتخابات المجلس الوطني محفل سياسي مهم جداً، يحدد التطور السياسي في الدولة والمشاركة السياسية، داعية الناخبين إلى المشاركة الأكبر في الواجب الوطني والتصويت لاختيار الأفضل لعضوية المجلس الوطني الاتحادي واختيار الأقدر على تمثيل شعب الإمارات.

وأوضحت أن حضور المرأة المميز في انتخابات 2019 نتيجة عملية تمكين مستمرة ومتواصلة بدأت من عهد الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والتي تكللت بالدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة لدولة الإمارات.



تفعيل الهوية

وأكد طارق هلال لوتاه وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني- في تصريحات لـ «البيان» أن الإجراءات التي اتخذتها اللجنة الوطنية للانتخابات، تلزم الناخبين بتفعيل بطاقة الهوية لدى مكاتب التحقق من الناخبين، قبل التوجه إلى أجهزة التصويت الإلكتروني.

وأفاد بأن الكادر الوظيفي العامل في مكاتب التحقق من الناخبين أوكلت إليه اللجنة، مهام التأكد من هوية الناخب، وإدخال بطاقة هويته في أجهزة التحقق من الهوية، والتي تعطي بدورها أصحاب الهوية صلاحية التصويت، فمثلاً إذا قام المرشح بالمرور من خلال موظف التحقق دون تفعيل البطاقة واتجهت إلى جهاز التصويت فإن الأجهزة لن تتجاوب مع الناخب وبالتالي فإن عملية التصويت لن تتم.

وحول أبرز المخالفات التي سجلتها اللجنة خلال اليوم الأول، قال: إن عدم التزام المرشحين بالتواجد والجلوس في المواقع المخصصة لمراقبة إجراءات التصويت، يمثل أبرز الممارسات الخطأ والتي وقعت دون أن يكون لها أي تأثير على سير العملية الانتخابية، دعياً الناخبين إلى عدم التجمع أمام الممرات والطرقات المؤدية إلى قاعة التصويت، والالتزام بالإجراءات التنظيمية المقررة لدخول وخروج الناخبين.

رباط صليبي

وأصر فيصل علي المزروعي- لاعب كرة قدم في أحد الأندية - على الخروج من المستشفي، بعد مرور 24 ساعة على إجرائه جراحة في وتر الرباط الصليبي في ركبته اليمني، والحضور على كرسيّ متحرك، للإدلاء بصوته في الانتخابات.

أول مقترع

بدأت عمليات تصويت الناخبين في أبوظبي عند التاسعة صباحاً، حيث تواجد 31 ناخباً وناخبة أمام قاعة التصويت، قبل فتح أبواب الاقتراع بنحو نصف ساعة.وأدلى أول ناخب وهو عبيد سلطان الظاهري بصوته، مشيداً بسهولة الإجراءات وسرعة عملية الاقتراع التي تستغرق دقائق، منها 10 ثوان فقط لعملية الاقتراع أمام جهاز التصويت الإلكتروني.

