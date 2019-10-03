العين.. مشاركة واسعة من كبار المواطنين

المصدر: العين ـــ داوود محمد

استمر أمس تدفق الناخبين في مركز الخبيصي في مدينة العين، منذ الصباح وحتى اللحظات الأخيرة لإغلاق أجهزة التصويت دون انقطاع، ولوحظ زيادة إقبال السيدات على التصويت واصطحاب عدد كبير من السيدات أطفالهن إلى مركز الانتخاب، كمل لوحظ أيضاً مشاركة واسعة من أصحاب الهمم وكبار المواطنين.

وقال حميد عمهي المنصوري، رئيس مركز الخبيصي: إن هذا الإقبال من الناخبين والناخبات دليل على ارتقاء وتطور مستوى الوعي الانتخابي، وأهمية المشاركة الوطنية في اختيار المرشحين. وأضاف: إن عمليات التصويت تسير بشكل جيد، كما هو مخطط لها منذ لحظة وصول الناخب للمركز واستقبلهم بشكل لائق، وتوفير التسهيلات ودخولهم داخل المركز، ضمن الإجراءات المحددة، حيث لا تأخذ عملية التصويت أكثر من دقيقتين، مشيراً إلى أنه لا توجد أية شكاوى، باستثناء بعض الملاحظات البسيطة التي تم معالجتها مباشرة.

وكان عدد كبير من الناخبين قد تواجدوا أمام مقر المركز قبل الافتتاح، فيما تم الحد من تجمع ممثلين وأصدقاء المرشحين وحصر تواجدهم بعيداً عن المداخل الرئيسة للقاعة المحددة للتصويت. وقد حرص عدد من أعضاء المجلس التنفيذي في أبوظبي على زيارة المركز والاطلاع على سير الانتخابات واللقاء مع الناخبين والمرشحين.