عائشة بداه: لم تسجل ملاحظات من الناخبين

المصدر: دبي- وائل نعيم

قالت عائشة جمعة بداه رئيس مركز دبي للانتخابات في مركز دبي التجاري العالمي: «إن اليوم الثاني للتصويت المبكر شهد إقبالاً لافتاً من جميع الفئات، الرجال والنساء والشباب وأصحاب الهمم، وشارك أمس في عمليات تنظيم التصويت في المركز 45 متطوعاً مواطناً بينهم 17 شاباً و28 شابة، تم توزيع مهام لهم بحيث تكون جميع الإجراءات سلسة وسريعة، ولم تسجل أي ملاحظات من قبل الناخبين».

وأضافت: «يبدأ استقبال كبار المواطنين وأصحاب الهمم من مواقف السيارات، وهناك متطوعون يقومون بخدمتهم ومساعدتهم في التدريب على عملية التصويت ثم تدقيق الهوية الوطنية، والتحقق من ورود اسم الناخب ضمن القوائم الانتخابية، وبعدها يتم مساعدتهم في عملية التصويت، لافتة إلى أن لجنة دبي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي درب العديد من المتطوعين على كل ما يتعلق بعمليات التصويت».