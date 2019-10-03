الإمارات وكوريا الجنوبية تبحثان تطوير الشراكة الاستراتيجية

المصدر: أبوظبي - وام

عقدت في أبوظبي، أمس، الجولة الثانية من المشاورات بين الإمارات وجمهورية كوريا الجنوبية بصيغة «2+2».ترأس جانب الإمارات خليفة شاهين المرر، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية، ومطر سالم الظاهري، وكيل وزارة الدفاع، في حين ترأس جانب كوريا يون سون غو، نائب وزير الشؤون السياسية بوزارة الخارجية، وبارك جاي مين، نائب وزير الدفاع الوطني.

وقدمت الإمارات التهاني المخلصة لحكومة وشعب كوريا بمناسبة يوم التأسيس الوطني لجمهورية كوريا.

وجرى خلال الجولة بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون والصداقة، وتطوير الشراكة الاستراتيجية الخاصة بين البلدين، إلى جانب مناقشة آخر التطورات الإقليمية والدولية.

واستعرض الجانبان سبل تطوير التعاون في مجال الطيران، وزيادة التنسيق والعمل المشترك لتبادل الدعم في ترشيحات المنظمات الدولية، إضافة إلى تبادل الزيارات رفيعة المستوى بين الإمارات وكوريا.

وأشاد الجانبان بمستوى التعاون الدفاعي بين البلدين.. وتم استعراض التهديدات التي تستهدف حرية الملاحة البحرية في الخليج العربي وإمدادات الطاقة وطرقها الدولية.