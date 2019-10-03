الزيودي يحضر حفل السفارة الكورية بمناسبة اليوم الوطني

المصدر: أبوظبي - وام

حضر معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه كون يوونغ وو سفير كوريا الجنوبية لدى الدولة بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

كما حضر الحفل الذي أقيم في فندق سانت ريجيس الكورنيش في أبوظبي أحمد الحاي المزروعي مدير إدارة شرق آسيا والباسفيك في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وسعيد عبدالله القمزي مدير إدارة شؤون الزيارات في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، إضافة إلى أعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي المعتمدين لدى الدولة وكبار الشخصيات والأعيان وأبناء الجالية الكورية المقيمة في الدولة.

وأشاد السفير الكوري بعلاقات التعاون والصداقة بين دولة الإمارات وكوريا الجنوبية، والتي شهدت تطوراً ثابتاً على مدى الأربعين عاماً الماضية في مختلف المجالات. وأشار إلى أن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى كوريا بداية هذا العام، وزيارة مون جيه إن رئيس جمهورية كوريا الجنوبية العام الماضي للإمارات ساهمتا في تعزيز علاقات الصداقة بين البلدين وتأسيس شراكة اقتصادية بينهما.