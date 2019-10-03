البواردي يبحث العلاقات مع نائب وزير الدفاع بكوريا الجنوبية

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل معالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع في مقر الوزارة بأبوظبي، أمس، بارك جيه مين نائب وزير الدفاع بكوريا الجنوبية بحضور مطر سالم الظاهري وكيل وزارة الدفاع على هامش انعقاد لجنة التوجيه التاسعة للتعاون الدفاعي الإماراتي - الكوري.

جرى خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة التي تربط بين دولة الإمارات وكوريا الجنوبية في مختلف المجالات، وبحث سبل تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين خاصة في المجال الدفاعي.

وناقش الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر حولها.

حضر اللقاء عدد من كبار المسؤولين والضباط في وزارة الدفاع والوفد المرافق للضيف.