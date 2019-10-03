سعود بن صقر: التطوير محرّك الإمارات لمستقبل مشرق

المصدر: رأس الخيمة - البيان

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أن الإمارة حققت مسيرة استثنائية انتقلت خلالها من الاعتماد على صيد اللؤلؤ والتجارة إلى وجهة اقتصادية واعدة تشهد نمواً متواصلاً على كل المستويات، مضيفاً سموه أن السعي المتواصل للتطوير يُشكل المحرك الأساسي لرأس الخيمة ودولة الإمارات عموماً نحو مستقبل أكثر إشراقاً.

وقال سموه في الكلمة الرئيسية لمنتدى رواد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2019، الذي ينظمه المجلس العالمي للسفر والسياحة للمرة الأولى في المنطقة بالشراكة مع هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، في مركز الحمرا العالمي للمعارض والمؤتمرات بمشاركة نخبة من قادة وخبراء قطاع السياحة من المنطقة والعالم: «لقد أرسى الآباء المؤسسون قواعد صلبة لهذا الوطن عندما اتحدت إرادتهم بكل صدق وإخلاص للإعلان عن مولد هذه الدولة الفتية، ونحن في رأس الخيمة في سعي متواصل لتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات كي نحوّل الرؤى الطموحة إلى واقع ملموس».

معايير الاستدامة

وأضاف صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، أننا نحرص في رأس الخيمة على تحقيق أعلى معايير الاستدامة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي بما فيه مصلحة كل المتواجدين على أرض الإمارة والدولة عموماً، وهو ما دفعنا إلى تبني نهج متكامل جعل من رأس الخيمة واحدة من أكثر الاقتصادات تنوعاً في المنطقة، إذ لا تتعدى مشاركة أي قطاع أكثر من 30% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.

وفي قطاع السياحة على وجه الخصوص، حققت رأس الخيمة قفزة نوعية تضاعف خلالها عدد الزوار من 400 ألف شخص إلى أكثر من مليون زائر خلال الأعوام السبعة الماضية.

ونوه سموه إلى أن استراتيجية الإمارة التنموية تقوم على نهج ثابت لا تحيد عنه، تحتكم فيه كل القطاعات الأساسية بما يشمل السياحة، والصناعات الثقيلة والتحويلية، والموانئ والمحاجر، وصولاً إلى المناطق الحرة، إلى قاسم مشترك يعتمد في جوهره على مجموعة من المبادئ العليا التي يأتي في مقدمتها الحوكمة الرشيدة، والقضاء المستقل، والإطار القانوني المرن والمتطور.

وأشار صاحب السمو حاكم رأس الخيمة إلى أن الإمارة طورت استراتيجية متكاملة لإدارة القطاع السياحي تتضافر فيها كل الإمكانات بما يلبي مختلف احتياجات المستثمرين لضمان تحقيق النتائج المرجوة لكل الأطراف العاملة ضمن المنظومة السياحية، موضحاً أن هذه الاستراتيجية الطموحة والتي تم تصميمها اعتماداً على مجموعة كبيرة من البيانات الموثوقة، تستند كلياً إلى مبادئ الحوكمة الرشيدة والإدارة المؤسسية.

المنظومة السياحية

ويشارك في «منتدى رواد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا »، الذي ينظمه المجلس العالمي للسفر والسياحة نخبة من قادة وصناع القرار في القطاع بما يشمل الوزراء وكبار المديرين التنفيذيين والخبراء، بغية مناقشة مختلف المواضيع واستعراض التطورات التي تمس صناعة السياحة في المنطقة عبر مجموعة من الجلسات النقاشية الرامية إلى صياغة تصورات وأفكار قادرة على دعم المنظومة السياحية من كل الأوجه.

وتضمنت قائمة المتحدثين رها محرق، أول سعودية وأصغر عربية تطأ قدمها قمة جبل «إفرست»، وبول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مطارات دبي، وراكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، وشون فورستر، نائب رئيس فعاليات الأعمال في إكسبو 2020 دبي، والأميرة هيفاء بنت عبد الله آل سعود، وجلوريا جيفارا، الرئيس التنفيذي للمجلس العالمي للسفر والسياحة والتي شغلت سابقاً منصب وزيرة السياحة في المكسيك.