«التنمية الأسرية» تنظم الملتقى الثاني لكبار المواطنين

المصدر: أبوظبي - وام

تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، نظمت المؤسسة الملتقى الثاني للمسنين بعنوان «أنتم سندنا وأبطال نهضتنا» تزامناً مع اليوم العالمي للمسنين، وذلك في مركز أبوظبي التابع لها. جاء تنظيم الملتقى بالتعاون مع دائرة تنمية المجتمع والقيادة العامة لشرطة أبوظبي ونادي تراث الإمارات ومجلس أبوظبي الرياضي، ودائرة الصحة، وهيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، وهيئة الموارد البشرية بأبوظبي، وهيئة المساهمة المجتمعية «معا»، ومؤسسة الرعاية الاجتماعية وشؤون القصر، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ودائرة النقل، بالإضافة إلى دار زايد للرعاية الأسرية.

ويهدف اليوم العالمي للمسنين في هذا العام 2019 إلى رفع نسبة الوعي بالمشكلات التي تواجه كبار السن كالهرم، ويحث شعار هذا العام الذي اعتمدته الأمم المتحدة «الرحلة إلى المساواة في العمر» على تمكين كبار السن في جميع مجالات التنمية.

تضمن الملتقى حلقتين نقاشيتين الأولى بعنوان «احتياجات كبار المواطنين»، والثانية بعنوان ما بين الماضي والحاضر «كبارنا بركة حياتنا» في حين صاحبته فعاليات أخرى متنوعة منها معرض لمنتجات وأعمال كبار المواطنين بهدف استثمار وتوظيف طاقات هذه الفئة وورشة للأطفال بعنوان ورشة «أنتم فخرنا.. كبار في الخبرة.. كبار في العطاء» لتعريف الأطفال بمهارات التعامل مع كبار المواطنين وأساليب تحسين مزاجهم. وتهدف مؤسسة التنمية الأسرية من خلال تنظيمها لهذا الحدث إلى التوعية بأهمية توظيف طاقات كبار المواطنين.