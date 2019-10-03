عبد الله بن زايد يبحث التعاون مع وزير الخارجية الأمريكي

المصدر: واشنطن - وام

التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، في العاصمة الأمريكية واشنطن، مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي.

كما التقى سموه روبرت تشارلز أوبراين مستشار الأمن القومي الأمريكي، إضافة إلى مسؤولين كبار في الحكومة الأمريكية.

جرى خلال اللقاءين مع وزير الخارجية الأمريكي ومستشار الأمن القومي الأمريكي، بحث علاقات التعاون والتنسيق والعمل المشترك بين البلدين الصديقين في مختلف الجوانب، وعلى وجه الخصوص الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم.

كما تم مناقشة آخر التطورات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى جانب العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأثنى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان على العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين، وقال سموه: «إن الولايات المتحدة الأمريكية بلد صديق وحليف مهم لدولة الإمارات، ولدينا رغبة صادقة في التعاون معها ومع شركائنا الآخرين من أجل حفظ الاستقرار في المنطقة والسعي للتوصل لحلول دبلوماسية عملية للتحديات المشتركة».

وأكد سموه الحرص على تعزيز العلاقات بين البلدين واستكشاف المزيد من فرص التعاون المشترك بما يحقق الفوائد المرجوة للبلدين والشعبين الصديقين.

من جانبه رحب وزير الخارجية الأمريكي بسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان والوفد المرافق، منوهاً بمتانة علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، مشدداً على أهمية تطويرها.

كما أعرب مستشار الأمن القومي الأمريكي عن سعادته بلقاء سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان.. مشيداً بالعلاقات الاستراتيجية الراسخة التي تجمع بين البلدين اللذين يعملان معاً لتحقيق المصالح الأمنية المشتركة.

لقاءات

والتقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان كلاً من ديفيد شينكر مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، وتيم لندركينغ نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الخليج العربي، والسفير جيمس جيفري الممثل الخاص لمعالجة الوضع السوري والمبعوث الخاص لتحالف الجولان للقضاء على تنظيم داعش، حيث تمت مناقشة الجهود المبذولة لتحقيق الأهداف المشتركة ومكافحة التطرف وضمان الاستقرار الإقليمي.

يذكر أن دولة الإمارات ظلت على مدى عشر سنوات متواصلة أكبر سوق للصادرات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما ساهم في توفير الكثير من فرص العمل وتحقيق النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة.

وحضر سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، حفل «عشاء ماديسون» بدعوة من وزير الخارجية الأمريكي.

يشار إلى أن الحفل يقام على شرف القادة والمفكرين الزائرين للولايات المتحدة الأمريكية، ويتم خلاله تبادل الآراء حول مستقبل الولايات المتحدة والعالم والاحتفاء بالقيم الحكيمة التي أرساها جيمس ماديسون رابع رؤساء الولايات المتحدة وخامس وزير خارجية أمريكي والمتعلقة ببناء العلاقات وتبادل الأفكار التي تثري الأهداف الدبلوماسية الهادفة لإرساء الروابط مع دول العالم.

حضر الاجتماعات وحفل العشاء يوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأمريكية.