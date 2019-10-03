«نور للطاقة 1» ينال شهادة «مبادرة سندات المناخ» العالمية

المصدر: دبي - وام

حصل مشروع «نور للطاقة 1» على شهادة «مبادرة سندات المناخ» لتمويل المشاريع، وهو أول مشروع على مستوى منطقة الخليج العربي يحصل على هذه الشهادة، الأمر الذي سيدعم تحقيق أهدافه المتمثلة في المساهمة في تحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050.

وتأتي هذه الشهادة نتاج تعاون بين هيئة كهرباء ومياه دبي وشركة «أكوا باور» الشركة السعودية الرائدة في قطاع استثمار وتطوير وتشغيل محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه وصندوق «طريق الحرير» أكبر مشروع استثماري في موقع واحد على مستوى العالم يجمع بين تقنيتي الطاقة الشمسية المركزة والطاقة الشمسية الكهروضوئية وفق نظام المنتج المستقل.

وتسلم الشهادة سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي بحضور محمد أبونيان رئيس مجلس إدارة شركة «أكوا باور».

وأشاد الطاير بالتقدم المحرز في المشروع، لافتاً إلى أن شهادة «مبادرة سندات المناخ» تعتبر شهادة عالمية، وتم منحها نظير الجهود الدؤوبة والتقدم الكبير الذي حققه مشروع «نور للطاقة 1» منذ إطلاقه.

إلى ذلك، استقبل سعيد محمد الطاير في مكتبه، كريس واتس، قنصل عام سويسرا في دبي، في زيارة وداعية بمناسبة انتهاء مهام عمله الدبلوماسي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ورحب الطاير بكريس واتس، مشيداً بالعلاقات المميزة والتعاون الوثيق الذي يجمع بين الاتحاد السويسري ودولة الإمارات في جميع القطاعات.