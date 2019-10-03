توفر لقاح الإنفلونزا في المستشفيات والمراكز الصحية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن توفر لقاح الإنفلونزا الموسمية في المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية حتى شهر مارس من العام القادم، وذلك في إطار جهودها الرامية لوقاية أفراد المجتمع من الأمراض ورفع نسبة التغطية باللقاح، وتقليل العبء الصحي والاجتماعي والاقتصادي للإنفلونزا الموسمية.

وأشار الدكتور حسين عبد الرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية، إلى أن الوزارة ملتزمة بتوفير لقاح الإنفلونزا كل عام نظراً لدوره في الحد من انتشار العدوى داخل المجتمع، وتقليل احتمالية الإصابة بمضاعفات المرض، وتوصي الوزارة بتلقي لقاح الإنفلونزا الموسمية لأفراد المجتمع والعاملين الصحيين.

وحثّ الدكتور الرند الفئات المستهدفة بالتطعيم إلى المبادرة وزيارة أقرب مركز صحي أو مستشفى لتلقي اللقاح، بمن فيهم الأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة الوراثية أو المكتسبة مثل المصابين بفيروس العوز المناعي، أو الناتجة عن تناول الأدوية والعقاقير المثبطة للمناعة.

مشدداً على أن لقاحات الإنفلونزا آمنة، وتحظى بسجل ناجح من السلامة والفعالية، حيث استفاد منها مئات الملايين حول العالم منذ 50 عاماً إلى الآن، كما أجريت العديد من البحوث والدراسات التي تدعم سلامة اللقاح ومأمونيته.