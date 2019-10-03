الحديقة السحرية تزين الموسم الخامس لـ «جاردن جلو»

المصدر: دبي - مرفت عبد الحميد

افتتح داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، بحضور قيادات البلدية والشركة المنفذة للمشروع، الموسم الخامس لحديقة دبي المتوهجة «جاردن جلو»، بحديقة زعبيل، تحت شعار «العودة إلى الطبيعة»، وضمن الفعاليات السياحية، التي تتبناها بلدية دبي على مدى العام.

وظهرت «جاردن جلو» بحلة جديدة في الافتتاح، من خلال إطلاق الحديقة السحرية لأول مرة، والتي تقدم الخدع البصرية الساحرة، بأشكالها المتنوعة، حيث تم استخدام 25 تصميماً من الأشكال واللوحات الهندسية، التي تبعث تأثيرات بصرية متنوعة على زوار ورواد الحديقة، ما يبعث في نفوسهم الحماس لالتقاط الصور، كما تقدم الحديقة للزوار عالماً مليئاً بالمغامرات البصرية والحسية والتعليمية في آن واحد.

وأشار الهاجري، مدير عام بلدية دبي: «إلى أن الحديقة من خلال مواسمها الأربعة الأخيرة استطاعت أن تكون واحدة من أبرز المشاريع الترفيهية في المنطقة ووجهة عائلية شهيرة في دبي، وذلك من خلال تفردها بطابعها الخاص والمختلف، لافتاً إلى أنها استقبلت ما يقارب مليوني زائر على مدار مواسمها الأربعة الماضية».

ويحمل الموضوع الرئيسي في الحديقة لهذا العام شعار «العودة إلى الطبيعة»، والذي يضفي إثارة حقيقية، تنتشر في أجواء الحديقة، بصحبة الحيوانات المتوهجة في كل مكان، تتضمن 500 من الأشكال والتصاميم المضيئة.

5000 طن

ومن معالم «جاردن جلو» وجود أكبر حديقة للمنحوتات الثلجية في المنطقة، والتي تحتوي على العديد من المنحوتات الجليدية المضاءة، وباستخدام ما يقارب 5000 طن من الثلج، حيث تم العمل على تشكيل المنحوتات الجليدية داخل حديقة الجليد عند درجة حرارة تبلغ 8 درجات مئوية.

وتبرز في الحديقة أيضاً، متنزهات الفن والجليد والأشكال المضيئة، كما تقدم حديقة الديناصورات عرضها الرائع بمشاركة أكثر من 100 ديناصور متحرك، مع مجموعة من الإضافات المبتكرة، وتتميز حديقة الديناصورات بمختبر الديناصورات الذي يعرض مراحل ولادة الديناصورات، فضلاً عن وجود متحف الديناصورات، ويضم مجموعة من الهياكل العظمية للديناصورات، بالإضافة إلى عرض المرحلة التاريخية لانقراض الديناصورات وكيف انتهى عصرها.

تدوير

وتتألق كذلك ضمن مكونات «جاردن جلو» المتميزة، بالحديقة الفنية التي تم تجهيزها عن طريق إعادة تدوير نحو 100 ألف من القطع الزجاجية والخزفية والبلاستيكية والأطباق، ويمكن لزوار الحديقة الفنية الجديدة متابعة العروض الخاصة بالأشكال والتصميمات الفنية الجذابة.

ومن ناحيته قال عبد الرحمن فلكناز، المدير التنفيذي لشركة فلك القابضة: «إن «جاردن جلو» تجسد رؤيتنا لتعزيز الاستدامة والإسهام في إبراز جمال العالم لأجيالنا الشابة وتفخر دبي بكونها واحدة من الوجهات الترفيهية الرائدة في العالم، وأكد التزام الشركة بتقديم عروض ترفيهية مبتكرة تركز على الأسرة بشكل مستمر».

ويذكر أن رسم الدخول إلى «دبي جاردن جلو» يبلغ 65 درهماً، بالإضافة إلى رسوم دخول منفصلة تبلغ 45 درهماً للتمتع بزيارة وجولة متنزه الجليد، حيث سيتم توفير زوارق خاصة للزوّار، لإبقائهم دافئين في درجة الحرارة المنخفضة في الداخل. وتقع دبي جاردن جلو عند البوابة رقم 6 من حديقة زعبيل، وتفتح أبوابها في تمام الساعة 4 عصراً حتى الساعة 12 عند منتصف الليل.