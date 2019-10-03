عبدالله النعيمي: الإمارات تسجّل ريادة عالمية في جودة الطرق

المصدر: أبوظبي ـ صبري صقر

أكد معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية ورئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية أن دولة الإمارات على قمة هرم دول العالم في جودة الطرق.

وأضاف معاليه خلال المؤتمر الصحافي الخاص بالمؤتمر الدولي للطرق الـ26، أن هذا المؤتمر الذي ينطلق في أبوظبي خلال الفترة من الـ6 وحتى الـ10 من أكتوبر الجاري يعتبر فرصة مثالية للدولة للاطلاع على أفضل الممارسات واكتساب الخبرات في مجال صناعة البنى التحتية والنقل، وإبراز المكانة الذي وصلت لها الدولة من تطوير في بنيتها التحتية.

وأشار إلى أن بناء شبكة طرق متكاملة تربط جميع الإمارات والدول المجاورة ساعدت على تبوؤ دولة الإمارات العربية المتحدة للمرتبة الأولى في مؤشر جودة الطرق في تقارير التنافسية العالمية للمنتدى الاقتصادي العالمي لـ4 سنوات على التوالي.

ونوه معاليه أنه سيكون هناك جناح لدولة الإمارات العربية المتحدة يضم العديد من المؤسسات الحكومية العاملة في مجال البنى التحتية والطرق. كما ستشارك 26 دولة بعرض مشاريعها وخدماتها المبتكرة في مجال الطرق في أجنحة وطنية خاصة بها.

وأكد معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي في تصريحات لـ«البيان»: «أن دولة الإمارات العربية المتحدة تتصدر جودة الطرق منذ أكثر من 5 سنوات، مشيراً إلى أن الدولة تسير بخطوات ثابتة ليس فقط في الطرق ولكن في البنية التحتية وجميع المؤشرات تضعنا في صدارة دول العالم في هذا المجال». وأضاف: «أن المؤتمر الدولي للطرق سيشهد مشاركة أكثر من 52 وزيراً ومئات الخبراء، مشيراً إلى تقديم 100 ورقة عمل بحثية متخصصة في الطرق والجسور، بالإضافة إلى 70 دراسة».

تطور التكنولوجيا

وبدوره أكد كلود فان روتين، رئيس الجمعية العالمية للطرق بباريس: «أن المؤتمر الدولي للطرق اكتسب منذ انعقاده لأول مرة عام 1909 قوة، وأصبح الآن أحد أهم فعاليات الجمعية العالمية للطرق». وقال روتين: «سيوفر تطور التكنولوجيا الكثير من الفرص الجديدة، وكذلك التحديات الجديدة للطريقة التي نسافر بها، والطريقة التي ستنقل بها البضائع.

تحديات مستقبلية

إلى ذلك أكد منصور المهيري مدير إدارة الإعلام والاتصال في دائرة النقل في أبوظبي في تصريحات لـ«البيان»: «أن المؤتمر سيشهد 50 جلسة فنية تتناول التحديات المستقبلية التي تواجه صناعة الطرق والنقل، بالإضافة إلى ورش عمل ودورات متخصصة، على مدى أيام المؤتمر، كما سيتم عقد جلسات وزارية يوم افتتاح المؤتمر تناقش مستقبل النقل، وتخطيط الأراضي، واستخدام الذكاء الاصطناعي في التخطيط وتنفيذ الطرق».