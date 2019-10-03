انطلاق أعمال اللجنة الفنية الاستشارية لمجلس وزراء الإسكان العرب

المصدر: دبي - البيان

انطلقت صباح أمس بمدينة الحبتور في دبي، أعمال الاجتماع الـ 65 للجنة الفنية العلمية الاستشارية لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، بمشاركة كبار المسؤولين في الوزارات المعنية بالدول العربية، وتناقش اللجنة على مدى ثلاثة أيام حسب جدول أعمالها عدد من الموضوعات الهامة وفي مقدمتها متابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 العالمية والخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية، والقوانين والتشريعات المنظمة لقطاع الإسكان.

وقال الدكتور جمال الدين جاب الله الوزير المفوض بجامعة الدول العربية مدير إدارة البيئة والإسكان والموارد المائية، خلال كلمته الافتتاحية: «أتمنى التوفيق لهذه اللقاءات، وأن تتكلل بقرارات تخدم المجتمع العربي، وتتسق مع التطورات العالمية بقطاع الإسكان، وما يشهد من متغيرات متسارعة، في مجال التكنولوجيا والبناء، والتطورات الهيكلية التي يشهدها».

ومن جانبها أعربت المهندسة جميلة الفندي مدير عام برنامج الشيخ زايد للإسكان، بالوفود العربية المشاركة، عن سعادتها باستضافة دولة الإمارات لهذا التجمع المهم الذي يتماشى مع الرؤية العربية للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة 2030».