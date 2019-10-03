وضع حجر الأساس لمركز زايد لغسيل الكلى في دبي

المصدر: دبي- سعيد الوشاحي

وضع معالي حميد محمد القطامي، المدير العام لهيئة الصحة في دبي، والدكتور حمد بن الشيخ أحمد الشيباني، مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، حجر الأساس لمركز زايد لغسيل الكلى في منطقة الطوار الثالثة بدبي أمس، خلال احتفالية حضرها عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وعلي محمد المطوع، أمين عام مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر بدبي، وسعيد محمد العطر، مدير عام مكتب الدبلوماسية العامة في وزارة شؤون مجلس وزراء المستقبل، وعدد من مديري المؤسسات الخيرية والبنوك المساهمة في المشروع.

مساحة المركز

ويمتد المركز الذي سيتم الانتهاء من بنائه خلال 18 شهراً على مساحة إجمالية تصل إلى 5339.58 متراً مربعاً، وتصل سعته الكلية إلى 40 سريراً موزعة على طابقين، حيث يحتضن الطابق الأرضي من المركز 10 أسرة لعلاج الحالات التي تتطلب العزل من الأمراض المعدية، بالإضافة إلى غرفتين لأمراض الصدر، و4 عيادات تخصصية، وخدمات أخرى داعمة تشمل مختبراً متخصصاً لمراقبة مضاعفات الغسيل، إلى جانب توفير الفحوصات، والصيدلية، وخدمات الإسعاف، وعيادة استشاري التغذية، ومكاتب للخدمات الإدارية العامة، بينما سيضم الطابق الأول من المركز 30 سريراً، مقدماً كافة الخدمات الإكلينيكية الداعمة، إلى جانب مرافق خاصة لخدمات الممرضين والموظفين.

وتبلغ تكلفة مركز زايد لغسيل الكلى حوالي 36.8 مليون درهم، وسيخصص المركز 30% من طاقته الاستيعابية للحالات التي سيتم تحويلها من قبل الجمعيات الخيرية المساهمة في المشروع، وهي: «دار البر» و«بيت الخير» و«دبي الخيرية»، على أن يقوم المركز بتقديم خدماته لهذه الحالات مجاناً.

قيم متأصلة

وقال معالي حميد محمد القطامي: «إن تأسيس مركز زايد لغسيل الكلى، يعكس أبعاداً مهمة لتضافر الجهود المؤسسية بين الهيئات والدوائر والجمعيات، كما يعكس في الوقت نفسه منظومة القيم المتأصلة في المجتمع الإماراتي، مؤكداً معاليه أن مبادرة تأسيس المركز تعد من المبادرات الخلّاقة، وخاصة أنها تجمع بين واحدة من أهم الخدمات الطبية وهي غسيل الكلى، والعوامل الإنسانية، وأن كلا الجانبين يمثلان أولوية بالنسبة لهيئة الصحة بدبي».

ولفت إلى أن خدمات غسيل الكلى أصبحت تشكل تحدياً حقيقياً، وأن الهيئة تواصل أعمال التطوير والتحديث في الأقسام المتخصصة في مستشفياتها، لتكون هذه الخدمات على أعلى مستوى من الجودة.

من جانبه، أكد الدكتور حمد بن الشيخ أحمد الشيباني، حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على مواصلة الجهود لتحفيز اقتصاد دبي، وتلبية المتطلبات التنموية والاجتماعية، من خلال وثيقة الخمسين التي أطلقها بداية العام الجاري، مشيراً إلى التزام الدائرة بتنفيذ البند التاسع الذي ينص على تحقيق نمو سنوي في الأعمال الإنسانية يعادل ويواكب نمونا الاقتصادي.

ريادة

يدعم مركز زايد لغسيل الكلى، مكانة دبي كوجهة أساسية للسياحة العلاجية على مستوى المنطقة، باعتباره أحد المشروعات الطبية الرائدة على مستوى المنطقة، حيث ستتوفر خدماته لمرضى غسيل الكلى على أساس منتظم، وفق أعلى المعايير العالمية المعتمدة في هذا المجال، إضافة إلى خدمات التدريب على غسيل الكلى في المنزل.