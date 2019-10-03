انضمام موظفي «الأوراق المالية» لبرنامج «إسعاد»

المصدر: دبي - البيان

وقّعت لجنة بطاقة إسعاد في شرطة دبي مذكرة تعاون مع هيئة الأوراق المالية والسلع، بهدف تزويد موظفيهم ببطاقة «إسعاد»، التي تضمن حصول حامليها على عروض وخصومات ومزايا يقدمها القطاعان العام والخاص.وقّع المذكرة من جانب القيادة العامة لشرطة دبي اللواء الأستاذ الدكتور محمد أحمد بن فهد، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، فيما وقّعها من جانب هيئة الأوراق المالية والسلع الدكتور عبيد سيف الزعابي، الرئيس التنفيذي للهيئة، بحضور منى العامري، رئيس لجنة بطاقة إسعاد، ونائبها المقدم مسعود الحمادي، وعدد من الموظفين من كلا الجانبين.

وقال اللواء بن فهد إن هذا التعاون البناء الذي سيثمر عنه منح بطاقة إسعاد إلى موظفي هيئة الأوراق المالية والسلع من شأنه تحقيق السعادة للموظفين، وينعكس إيجاباً على مضاعفة العمل وزيادة الإنتاجية، ويؤدي إلى تقديم خدمات جيدة للمتعاملين من أفراد المجتمع تزيد من رضاهم وتحقق لهم السعادة، مؤكداً توجيهات اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، على ضرورة تعزيز الشراكة البنّاءة مع جهات ودوائر حكومية محلية واتحادية، والعمل على تنفيذ كل ما من شأنه أن يحقق السعادة للموظفين.

من جانبه، أبدى الدكتور عبيد الزعابي سعادته بتوقيع الاتفاقية، موضحاً أنها تأتي انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة والتوجهات الاستراتيجية للدولة، وحرصاً على توطيد أواصر التعاون والتنسيق بين هيئة الأوراق المالية والقيادة العامة لشرطة دبي.