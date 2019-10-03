شرطة عجمان تكرّم شابين عربيين لتعاونهما الأمني

المصدر: عجمان - البيان

كرّم العقيد علي جبر الشامسي مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة متعاونين من الجمهور لمساهمتهما في تعزيز الأمن، وذلك ضمن إطار السعي لتحقيق الهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية والمتمثل بتعزيز الأمن والأمان.

وسلم العقيد علي جبر الشامسي شهادة التقدير إلى سعيد هباز مغربي الجنسية، لإنقاذه ثلاثة أشخاص والحيلولة دون غرقهم أثناء ممارستهم هواية السباحة على أحد شواطئ الإمارة.

كما كرم محمد حسين الشايب مصري الجنسية لمنعه شخصاً من الاعتداء على سلامة شخص آخر.

وأشاد العقيد الشامسي بمسؤولية المكرمين وحسهما الأمني وتعاونهما مع شرطة عجمان في تعزيز الأمن، وتمنى لهما التوفيق في حياتهما، مشيراً إلى أن شرطة عجمان تحرص دائماً على تكريم المتعاونين.