«بيت الخير» توزع 444 ألف وجبة طعام خلال عام التسامح

المصدر: دبي - وام

وزعت جمعية بيت الخير نحو 444 ألف وجبة طعام، بقيمة تزيد على 5 ملايين درهم خلال عام التسامح 2019 إلى جانب توزيع 750 ألف وجبة خلال رمضان، ضمن مشروع إفطار صائم، الذي بلغت كلفته 6.7 ملايين درهم علاوة على 1.2 مليون درهم على مشروع الأضاحي.

وأكد عابدين طاهر العوضي المدير العام للجمعية أن «إطعام الطعام» قيمة إسلامية وخلق عربي أصيل وإحدى السجايا النبيلة لشعب الإمارات، لذلك نجد إقبالاً من المحسنين على دعم مشاريع الدعم الغذائي للأسر المتعففة والأقل دخلاً وإطعام الطعام للمقيمين على أرض الدولة من مختلف الجنسيات والأديان وبشكل خاص العمال الذين يسهمون في مشاريع التنمية والإعمار.

وأوضح العوضي أن الجمعية توسعت في عام التسامح بتوزيع الوجبات على العمال في أماكن تجمعهم من خلال مشروع «الطعام للجميع» منوهاً بتوزيعها 163 ألفاً و935 وجبة حتى نهاية سبتمبر.