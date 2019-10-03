بلدية الظفرة تنجز تطوير مشروع مقبرة مدينة زايد

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أنجزت بلدية منطقة الظفرة أعمال تطوير وتحسين مشروع مقبرة مدينة زايد، ويهدف المشروع إلى توفير خدمات تكريم الموتى والدفن ضمن الأطر الشرعية والأمنية والصحية والبيئية التي تخدم المشيعين والزوار، وتحسين أداء خدمات المقبرة وفقاً لمعايير السلامة الإنشائية والتوسع المستقبلي المطلوب للمقابر لتواكب زيادة عدد السكان بالمدينة، وتبلغ مساحة المقبرة 73 ألف متر مربع.

وشملت أعمال التطوير تسوية الموقع، وإنشاء سور جديد بطول 1200 متر، إلى جانب أعمال الإنارة وإنشاء مبنى حراسة جديد واستراحة للعمال مع المرافق الخدمية اللازمة. كما شملت أيضاً الأعمال الكهربائية والميكانيكية اللازمة، وأعمال الزراعة وتركيب شبكة الري وإنشاء طرق داخلية للسيارات ومواقف خارجية لخدمة الزوار. وتم تطوير وتحسين مقبرة مدينة زايد وفق دليل تحسين المقابر في إمارة أبوظبي.