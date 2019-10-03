3.6 مليارات دولار حجم الإنفاق على الرعاية الصحية في الإمارات 2030

المصدر: دبي - وام

أكد معرض ومؤتمر الصحة العربي «آراب هيلث» الذي يعد أضخم معرض للمهنيين والمتخصصين في مجال الرعاية الصحية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أهميته من الناحية الاقتصادية ومساهمته الفعالة في دعم النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط، لاسيما وأن دورة عام 2019 شهدت إنجاز معاملات وصفقات تجارية من قبل العارضين بقيمة تجاوزت 824 مليون دولار أمريكي بزيادة سنوية بلغت 5.9٪. وسيقام المعرض في الفترة من 27 إلى 30 يناير المقبل.

وفي هذا السياق، تطرقت شركة كوليرز إنترناشونال للرعاية الصحية في أحدث أبحاثها إلى نمو الأعمال التجارية المرتبطة بقطاع الرعاية الصحية، حيث شهدت الإمارات وحدها زيادة في الإنفاق على قطاع الرعاية الصحية بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 8.8% بين عامي 2011 و2019، في حين من المتوقع أن يصل حجم الإنفاق على هذا القطاع إلى 2.4 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2025، على أن يرتفع ليصل إلى 3.6 مليارات دولار عام 2030.

وقال روس ويليامز مدير «آراب هيلث»: إن المعرض، الذي سيكون أول الأحداث الرئيسة التي تقام في المنطقة خلال عام إكسبو 2020، سيستعرض أحدث رؤى السوق والاتجاهات والابتكارات في مجال الرعاية الصحية.

ويقام المعرض والمؤتمر تحت عنوان «التواصل من أجل تقديم رعاية صحية أفضل»، ويشمل عدة قطاعات متميزة، بما في ذلك قطاع الأجهزة والمعدات الطبية والسلع الاستهلاكية والمنتجات ذات الاستخدام الواحد، والأصول والبنية التحتية للرعاية الصحية والتصوير والتشخيص الطبي والعلاجات الوقائية، وعلاجات ما بعد التشخيص وغيرها.