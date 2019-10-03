انطلاق معرض أم القيوين الصحي

المصدر: أم القيوين - وام

أكد الشيخ عبدالله بن سعود المعلا، رئيس دائرة المالية في أم القيوين، أن القيادة الرشيدة نجحت في جعل القطاع الصحي بالدولة يرقى إلى أعلى المستويات بفضل رؤيتها الحكيمة في توفير بيئة صحية بمعايير عالمية، مشيراً في هذا الصدد إلى إطلاق حزمة من التشريعات والقوانين المنظمة للقطاع الصحي والتي تمثل في مجملها مقومات تحقيق النجاح والريادة في الصحة.

جاء ذلك خلال حضوره أمس إطلاق فعاليات معرض أم القيوين الصحي الأول، الذي ينظمه مجلس سيدات أعمال أم القيوين بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بالإمارة على مدى يومين بمقر المركز الثقافي بأم القيوين.

وقال الشيخ عبدالله بن سعود المعلا إن الإمكانات الهائلة التي تمتلكها الإمارات وسلة المحفزات الاستثمارية في المجال الصحي وتسهيل عملية استقطاب أفضل الكفاءات الطبية العالمية ساهم في نمو القطاع الطبي بالدولة، فضلاً عن زيادة المنشآت الصحية التخصصية والتي بدورها تخدم أفراد المجتمع وتوفر لهم بيئة صحية ورعاية طبية أفضل.

رافق الشيخ عبدالله بن سعود المعلا خلال تفقده للمعرض حميد راشد الشامسي، الأمين العام للمجلس التنفيذي وعائشة راشد ليتيم رئيس مجلس سيدات أعمال أم القيوين وعدد من مديري ومسؤولي الدوائر الحكومية في الإمارة وعدد من الأطباء والمهتمين بالقطاع الصحي بالدولة.

يشارك في معرض أم القيوين الصحي مجموعة من المستشفيات الحكومية والخاصة بالدولة والعيادات التخصصية والمراكز الصحية وشركات المنتجات الطبية، حيث عرضت كل جهة أحدث منتجاتها وخدماتها ومشاريعها المتنوعة.

وقام الشيخ عبدالله بن سعود المعلا بتكريم الجهات المشاركة.