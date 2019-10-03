صدور العدد الرابع من مجلة «الإمارات غداً»

المصدر: دبي - البيان

احتفى العدد الرابع من مجلة «الإمارات غداً» بشخصية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وتزينت المجلة بعنوان «سلطان باني الإنسان».

وفي افتتاحية العدد، قال اللواء الدكتور عبد القدوس العبيدلي، رئيس تحرير المجلة: «(سلطان باني الإنسان)، هذا العنوان الذي تتزين به مجلة (الإمارات غداً) في عددها الرابع، نابع عن قناعة تامة وراسخة نؤمن بها، ومفادها أن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، راعي وعاشق الثقافة الأول، هو قائد استشرافي من الطراز الأول، تشهد له بذلك منجزاته اللافتة لأنظار القريب والبعيد معاً، إنتاجاً فكرياً وإبداعاً وبحثاً، وبعد ذلك تشهد له مشاريعه المتواترة والمعنية بكل ما من شأنه أن يبني الإنسان المتحضر الصالح، روحاً وعقلاً ووجداناً».