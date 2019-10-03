مسكوكة تذكارية تكريماً لهزاع المنصوري

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة عزمه إصدار مسكوكة تذكارية احتفاءً برائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري الذي تمثّل انطلاقته إلى الفضــاء بالغ الأهمية في تاريخ الأمة.

وأوضح المصرف أنه في هذه اللحظة التاريخية نتذكّر والدنا المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ودوره المحوري فيما حققه هزاع ودولة الإمارات العربية المتحدة من نجاح.

ففي ثمانينيات القرن الماضي، مدفوعاً برغبة أكيدة في جعل دولة الإمارات لاعباً رئيساً في المهمات الفضائية، جلس القائد الحكيم مع رواد الفضاء العاملين في وكالة «ناســا» وأطلعهم على رؤيته. ولم يدخر خلفه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مالاً ولا جهداً في البناء على ما أرسى والده من أهداف، وفي دفع عجلة التقدم في الإمارات.

وأكد المصرف أن هذه المبادرة تهدف إلى الإشادة برؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتثمين الجهد البطولي الذي بذله الرائد هزاع المنصوري لتحقيق طموحاتهم.

لحظة فارقة

وقال مبارك راشد المنصوري، محافظ المصرف المركزي: «إنها لحظة فارقة في تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة، وعليه فإن من الضروري الحرص على تخليد إنجاز الرائد هزاع المنصوري، والإشادة بإسهامه في مسيرة وطنه». وأضاف: «ويعبّر هذا الإصدار التذكاري عن عميق فخرنا بهذا الإنجاز الذي من شأنه أن يعزز مكانة بلادنا ودورها في الجهود الدولية لاستكشاف الفضاء».