دبي تستعد لثلاثين يوماً من اللياقة والصحة والنشاط

المصدر: البيان الإلكتروني

تستعد دبي حالياً لاطلاق الدورة الثالثة من تحدي دبي للياقة، المبادرة التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي في عام 2017. ويعود التحدي مجدداً ليقام لمدة 30 يومًا من يوم 18 أكتوبر إلى 16 نوفمبر 2019.

وتهدف المبادرة إلى تشجيع سكان دبي وزوارها على تبني أسلوب حياة أكثر سعادة ونشاطاً، من خلال المشاركة في برنامج شامل من الأنشطة التي ستقام في جميع أرجاء دبي لمدة شهر كامل.

ويعتزم تحدي دبي للياقة 2019 تحويل دبي بأكملها إلى صالة ألعاب رياضية مفتوحة، تتيح للجمهور من جميع الأعمار ومستويات اللياقة فرصة المشاركة في تدريبات رياضية لمدة 30 دقيقة يومياً لمدة 30 يوماً.

ويوفر التحدي للجمهور قائمة شاملة ومتنوعة من الفرص الرياضية التي ستقدم لهم في قريتين ضخمتين، و10 مواقع ومراكز للياقة وأكثر من 40 فعالية و5000 حصة تدريبية وأنشطة تنظم على مدار الشهر.

وتقام هذه الفعاليات على مستوى الإمارة ويشارك فيها مجموعة من المشاهير إلى جانب علامات تجارية معروفة في عالم الرياضة. ومن أبرزهم المدرب العالمي والكاتب الرياضي "جو ويكس" الشهير بلقب "ذا بودي كوتش" والذي يسعى هذه المرة إلى تحطيم الرقم المسجل في موسوعة غينيس للأرقام القياسية لقيادة أكبر تجمّع للتمارين عالية الشدّةHIIT يوم 26 أكتوبر.

وفي تعليق له على إطلاق الدورة الثالثة للتحدي قال هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي: "يعود تحدي دبي للياقة في دورته الثالثة برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي. وقد نجحت تلك المبادرة الطموحة في ترسيخ مكانة دبي كمدينة رائدة عالمياً تلتزم باتباع أسلوب حياة صحي. كما أن التحدي يساهم في تعزيز مكانة دبي كأكثر المدن نشاطاً في العالم، ومع كل دورة جديدة يقترب تحدي دبي للياقة من تحقيق هذا الهدف".

وحول مبادئ التحدي قال المري: "أطلق سمو ولي العهد تحدي دبي للياقة بناء على ثلاثة مبادئ أساسية هي؛ الشمولية، وسهولة المشاركة، والاستدامة، وذلك وفقاً لرؤيته التي تضمن للجميع بغض النظر عن العمر أو القدرة البدنية، تبني أسلوب حياة صحي كجزء من حياتهم اليومية. ويحظى التحدي هذا العام بدعم شركائنا ومتخصصين عالميين في عالم اللياقة البدنية، حيث ستتحول المدينة إلى صالة ألعاب رياضية كبيرة لمدة 30 يومًا. كما يعد التحدي فرصة لاستعراض ما تمتلكه دبي من مقومات ومنشآت متخصصة في مجال الصحة واللياقة البدنية في العديد من المواقع. فضلاً عن سعي التحدي إلى إزالة أي حواجز تحول دون تحقيق الأهداف الشخصية للصحة واللياقة، وندعو جميع المقيمين والزوار من كافة الجنسيات والجهات الحكومية والشركات والمجتمعات المحلية والمدارس والجامعات للانضمام للتحدي".

ومن بين أهم المتطلبات الأساسية المتعارف عليها لتغيير السلوك، هو الحاجة إلى شعور الشخص بأن الأمر يتعلق به ومخصص له، ومن هنا يأتي برنامج التحدي الذي سيتيح للجميع من مبتدئين ومحترفين وشباب وكبار، صياغة برنامج اللياقة البدنية الخاص بهم.

ويجسد تحدي دبي للياقة 2019 تلك الفكرة عبر إطلاق مركز المحتوى الافتراضي بعنوان“Find Your 30” ، الذي سيكون بمثابة محطة واحدة تحتوي على كمية وافرة من المحتوى الرياضي التي تناسب جميع الأعمار والقدرات. ويقدم المركز خدماته مجاناً للجمهور عبر الموقع الإلكتروني لتحدي دبي للياقة، كما يحتوي أيضاً على المزيد من المعلومات حول فعاليات وأنشطة التحدي لضمان استفادة المشاركين من التقنيات الرقمية خلال رحلتهم الشخصية نحو اللياقة البدنية خلال فترة التحدي وما بعدها.

ولتنفيذ وعده بتوفير فرص الوصول إلى التدريبات الرياضية للجميع، يتضمن مركز المحتوى الافتراضي خريطة لدبي بعنوان “City as a Gym” توضح أكثر من 30 موقعاً تقام عليها فعاليات وأنشطة التحدي مجاناً. فعند الوصول إلى الموقع سواء أكان ممشى أو متنزهاً أو مساراً للركض، يقوم المشارك بمسح كود QR باستخدام الهاتف، ليظهر له التمرين الذي سيمارسه مع الموجودين في الموقع لمدة 30 دقيقة.

ولترسيخ ممارسة تدريبات اللياقة البدنية كأسلوب حياة يومي، ولجعلها أكثر ملاءمة وقرباً من الجمهور، سيقوم التحدي بتأسيس 10 مراكز ومواقع للياقة في المناطق السكنية الكثيفة، بالإضافة إلى الموقعين الرئيسيين "قرى اللياقة البدنية" في كل من كايت بيتش، ودبي فستيفال سيتي مول. وتقدم جميع المواقع برامج رياضية تناسب المبتدئين والمتمرسين وتنطلق جميعها يوم 18 أكتوبر.

وتقام فعاليات التحدي في قرية اللياقة البدنية في كايت بيتش بالتعاون مع"اتصالات" و"مِراس" وتقدم العديد من الأنشطة الرياضية التي ستقام في الهواء الطلق على الشاطئ. وتستقبل الجمهور يومياً من الساعة 7 صباحاً حتى الـ 9 مساء من الأحد إلى الأربعاء ومن الساعة 7 صباحاً حتى الـ 11 مساء من الخميس إلى السبت، وتتضمن مناطق القرية مساحة مخصصة لكرة السلة الشاطئية، والملاكمة، وصالة ألعاب رياضية لفنون الدفاع عن النفس، واليوغا، ومنطقة للتأمل. وكذلك الأنشطة الرياضية المائية مثل التجذيف على الألواح، وقوارب الكانو والكاياك، ومسار من العوائق المائية. كما سيقام في القرية مساران آخران لتحدي الوحل لكل من الكبار والصغار.

وتقام فعاليات التحدي في قرية اللياقة البدنية في دبي فستيفال سيتي مول بالتعاون مع "فيت بت" و"الفطيم" وتقدم العديد من الأنشطة في مناطق متخصصة داخلية وخارجية، وتستقبل الزوار من الساعة 12 ظهراً حتى الـ 10 مساءً من الأحد حتى الأربعاء ومن الساعة 12 ظهراً حتى 12 منتصف الليل من الخميس إلى السبت طوال فترة التحدي. وستتحول الردهة المربعة في الطابق الأرضي من المول إلى منطقة مفعمة بالنشاط والحيوية، حيث تستضيف مجموعة متنوعة من الأنشطة والمسابقات، من بينها لعبة "روبو كيبر" لعشاق كرة القدم، ومحطة للقفز، والتي تناسب الكبار والصغار معاً. وسيتحول الممشى الداخلي في دبي فستيفال سيتي مول إلى ساحة شاسعة لممارسة الأنشطة الرياضية ضمن البرنامج اليومي، والذي سيتضمن عرض "تخيّل" IMAGINE الجديد بمفهوم اللياقة البدنية، والذي يقام بمعدل عرضين كل مساء. كما يمكن للمشاركين استئجار دراجة هوائية مجاناً والانطلاق على مسار محدد يوصلهم إلى شاطئ المرسى. ويتخلل المسار الذي يمتد لمسافة ميل محطات للتوقف وممارسة الأنشطة الرياضية.

وعبر تأسيس 10 مواقع ومراكز للياقة البدنية هذا العام، يقدم تحدي دبي للياقة المزيد من الفرص لزيادة حماسة الجمهور في العديد من المناطق حول المدينة، لتعزيز سهولة المشاركة في التدريبات الرياضية، وذلك في كل من مجمع حمدان الرياضي، ونادي زعبيل للسيدات، ومنطقة ذا بوينت في نخلة جميرا، والمدينة المستدامة، ومنتزه أبراج بحيرات جميرا وبلووترز، وسيتم الإعلان عن المزيد من المراكز قريباً.

وتنظم مجموعة كبيرة من صالات اللياقة البدنية والعديد من مدربين المحترفين في جميع أنحاء المدينة أكثر من 5000 حصة تدريبية مجانية خلال تحدي دبي للياقة 2019 بهدف الحفاظ على زخم المشاركة وتحفيز المشاركين على تحقيق أهدافهم. وتشارك علامات تجارية شهيرة في عالم الرياضة في تحدي هذا العام، من بينهم لولو ليمون، وأندر آرمر، وفيت بت ونايكي ، والتي ستقدم مئات الصفقات والعروض الخاصة التي تتنوع بين المعدات الرياضية والملابس إلى خطط الوجبات الصحية المخصصة للمشاركين. كما يشارك قطاع الصحة بفعالية هذا العام من خلال تقديم فحوصات مجانية وجلسات توعوية وغيرها على مدار الثلاثين يومًا.

ومع اقتراب موعد انطلاق فعاليات تحدي دبي للياقة، يتواصل نمو عدد كبير من الفعاليات والأنشطة على مستوى المدينة، مدفوعًا بجهود مجلس دبي الرياضي، حيث قال سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي: "نجح تحدي دبي اللياقة على مدار عامين في ترك بصمة واضحة على مستويات الصحة واللياقة في دولة الإمارات بشكل عام ودبي بشكل خاص، برزت في ارتفاع نسبة ممارسي الرياضة والنشاط البدني بين مختلف فئات المجتمع من جميع الجنسيات ولم تقتصر المشاركة داخل الدولة فقط بل امتدت إلى خارج الدولة أيضًا، حيث بادر الكثيرون من مختلف أنحاء العالم إلى المشاركة في التحدي، الذي شجع الجميع على ممارسة الرياضة للتمتع بصحة ونشاط وحيوية وهو الأمر الذي يجسد فلسفة هذا التحدي وأهدافه السامية".

وأضاف حارب: "تحولت دبي إلى مدينة تعشق الرياضة وتحتضن الفعاليات الرياضية في كل مكان وزمان، وفي هذا العام لدينا في تحدي دبي اللياقة 10 منشآت ومناطق لممارسة الرياضة ومن بينها حي دبي للتصميم ومجمع حمدان الرياضي للمرة الأولى حيث حرصنا على الوصول الى الجميع في أماكن عملهم ومناطق تواجدهم، واستقطب تحدي اللياقة في سنة 2018 مشاركة مليون و53 ألف شخص، ونحن على ثقة بأن العدد هذا العام سيكون أكبر، لأن كل من شارك في العام الماضي ولمس الفائدة الكبيرة التي نالها من المشاركة، وهو سيشجع أصدقاءه ومعارفه وأفراد عائلته على المشاركة وأن يتمتعوا بفوائد هذه المبادرة، مدة التحدي 30 دقيقة يوميا لـ 30 يوما، لكن أثره أكبر ويمتد على مدار العام".

وتقام الدورة الثالثة من التحدي خلال الفترة من 18 أكتوبر وحتى 16 نوفمبر 2019. ويقدم التحدي مجموعة متنوعة من الأنشطة الرياضية من بينها؛ الدراجات الهوائية، وكرة القدم، والتجذيف بقوارب الكاياك، والرياضات الجماعية، والمشي، واليوغا، وغيرها من الرياضات. ويوجه التحدي دعوته للجميع للمشاركة فردياً أو جماعياً بصحبة الأصدقاء أو العائلة أو زملاء العمل، والاستمتاع بأساليب وطرق جديد لتعزيز مستويات لياقتهم البدنية. ويمكن للمشاركين تتبع مسار تطورهم البدني عبر تطبيق دبي للياقة، وبذلك يساهمون في جعل دبي المدينة الأكثر نشاطاً وحيوية وصحة وسعادة والأذكى على مستوى العالم.