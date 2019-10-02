كيف سيعود هزاع المنصوري إلى الأرض؟

المصدر: البيان الإلكتروني

سيعود هزاع المنصوري، أول رائد فضاء إماراتي إلى الأرض غدًا الخميس بعد قضاء 8 أيام على متن محطة الفضاء الدولية، بعد قيامه بالعديد من التجارب العلمية، والتقاطه الكثير من الصور الجوية للأرض.

وسيغادر المنصوري محطة الفضاء الدولية برفقة رائد الفضاء الأميركي "نيك هايغ" ورائد الفضاء الروسي "أليكسي أوشينين"، على متن المركبة سويوز، التي ستتوجه إلى الأرض عند 11:35 صباحاً، ومن المتوقع أن تهبط مركبتهم في كازاخستان عند 2:59 مساء بتوقيت الإمارات.

تمر المركبة في رحلة العودة بسبع مراحل حتى تصل إلى الأرض، تبدأ المراحل بإغلاق مدخل المركبة، ثم انفصالها والاستعداد لدخول الغلاف الجوي.

بعدها تبدأ وحدات المركبة بالانفصال استعداداً لدخولها الغلاف الجوي.

بعد الانفصال تُفتح المظلات ويُطلق المحرك ليبدأ الهبوط السلس، وأخيرا تهبط المركبة.