ارتفاع نسبة الحمل بتقنية الأجنة المجمدة

المصدر: العين – داوود محمد

باشر مركز الإخصاب بمستشفى توام استقبال المراجعين من غير حملة بطاقة ثقة، لتوسيع قاعدة الخدمات التي يقدمها، لتشمل أكبر عدد من الأزواج والزوجات الذين يراودهم حلم الحمل والإنجاب، حيث بلغت نسبة نجاح عمليات الحمل بتقنية الأجنة المجمدة أكثر من 70% وبتقنية أنابيب التلقيح تحت المجهر أكثر من 50% ونسبة 55% الحمل من البويضات المجمدة.



وأكدت د. نهلة كاظم، اخصائية الأنابيب في المركز إلى أن الخطوة تأتي ترسيخاً لقيم العطاء والتسامح في مجتمع الإمارات، ولتعزيز القدرات التنافسية للمركز.



وأشارت إلى أنه أدخل مؤخراً تقنية "نظارة الواقع الافتراضي" في تثقيف المرضى المراجعين أصحاب حالات العقم، ويعمل المركز حالياً على إدخال تقنية الواقع المعزز، في عملية سحب البويضات وذلك ضمن جهود تعزيز استراتيجية الحكومة الذكية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، تماشياً مع الرؤية المستقبلية لشركة (صحة)، التي تسعى إلى الارتقاء بمستوى خدماتها وفقاً لأحدث المعايير العالمية.



ويوفر المركز خدمة الفحص الجيني، للحد من الأمراض الوراثية، وغيرها من الحالات الناتجة عن التشوهات الجينية، إضافة إلى توفير مجهراً دقيقاً جداً للكشف عن النطف في أنسجة حيوية عند الرجل، ما يزيد معه من فرص نجاح عمليات الإخصاب والإنجاب داخل الدولة لنسبة 60%، ويضاعف بدوره من دواعي البهجة والسرور لدى الأسر المحرومة من الإنجاب، ويوفر على الدولة تكاليف السفر إلى الخارج بحثاً عن العلاج.



واستعرضت نماذجاً من الأجهزة والتقنيات العالمية المتقدمة التي أسهمت في تطوير عمل المركز ومضاعفة فرص نجاحه، من بينها جهاز تثقيب جدار الأجنة بالليزر، وميكروسكوب لرصد وتتبع نمو الأجنة في الحواضن، ما يحول دون تدخل الأطباء المعالجين إلا في أضيق الحدود لتوفير ضمانات اختيار أفضل الأجنة ونقلها دون أن تتعرض للعوامل الخارجية.



وأوضحت أن المركز يستقبل الأزواج الذين يعانون من مشاكل أو صعوبات تحول دون حدوث الحمل والإخصاب من المواطنين والمقيمين من داخل العين وخارجها، للاستفادة من الإمكانيات الكبيرة والتقنيات الجديدة المتقدمة التي يمتلكها المركز، ليحقق إنجازات حقيقية مبكرة، بولادة أول طفلة بتقنية أطفال الأنابيب بعد عام واحد على افتتاحه، وباستخدامه تقنية التجميد السريع لأول مرة على مستوى الدولة عام 2013.