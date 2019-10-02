"البيان" مخاطبة المنصوري: أنت فخر الإمارات والاعتماد عليك لنقل الدروس المستفادة

المصدر: دبي- ابراهيم توتونجي

وجهت صحيفة البيان سؤالاً لرائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري من محطة الفضاء الدولية خلال لقاء جمعه مع ممثلي وسائل الإعلام في مركز محمد بن راشد للفضاء، حول أهم الدروس المستفادة من رحلة وصوله لمحطة الفضاء الدولية ليجيب بقوله:" التصرف خلال انعدام الجاذبية. العيش في المحطة. الأعمال اليومية".

وسألت منى بوسمره رئيس التحرير المسؤول لصحيفة "البيان" المنصوري عبر تقنية تواصل الراديو من دبي إلى محطة الفضاء الدولية:"الجميع في بلادنا فخور بك. الأطفال والنساء والرجال. كبار المواطنين وأصحاب الهمم. تتمتع اليوم بثقة كبيرة من الجميع، الثقة مسؤولية وسيكون من مسؤوليتك أن تخبر رائد الفضاء الإماراتي الذي سيصعد من بعدك إلى الفضاء عن الدروس المستفادة من تجربتك. ماذا ستخبره؟". وأضاف المنصوري:" ساكون حريصا على تحمل المسؤولية."

#منى_بوسمرة رئيس التحرير المسؤول في #البيان توجه سؤالاً للمنصوري :



تتمتع اليوم بثقة كبيرة من الجميع، الثقة مسؤولية وسيكون من مسؤوليتك أن تخبر رائد الفضاء الإماراتي الذي سيصعد من بعدك إلى الفضاء عن الدروس المستفادة من تجربتك.

ماذا ستخبره؟".@MunaBusamra #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/Scl0LPpvQj — صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 2, 2019

وأردف المنصوري: شعرت بفخر واعتزاز حين تحدثت باللغة العربية من المحطة الدولية وتذكرت القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه الذي حلم بهذه اللحظة وتحقق الإنجاز. وأفاد أنه لن ينسى فضل المدرسين عليه وأنه خريج مدرسة حكومية من منطقة ليوا.

وتابع: حظيت بترحيب حار من رواد الفضاء المتواجدين في المحطة وكان هناك حفاوة كبيرة بنا وكان لديهم اهتمام كبير بالثقافة الإماراتية وأحبوا الطعام الإماراتي الذي اصطحبته معي. هنا كلنا نتعاون ولا فرق على مستوى الجنسية أو الهوية.