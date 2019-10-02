عائشة الشامسي.. صوتي يدعم أصحاب الهمم

المصدر: دبي- وائل نعيم

لا صوت يعلو فوق صوت الإردة والتصميم، عائشة عبيد الشامسي على الرغم من أنها ولدت بإعاقة حركية -متلازمة فقدان الأطراف الأربعة- وضمور في القدمين، إلا أنها أصرت على الحضور إلى المقر الانتخابي في مركز دبي التجاري العالمي على الكرسي الكهربائي المتحرك الذي يلازمها، للمشاركة في ثاني أيام التصويت المبكر، معتبرة أن كل ناخب يتوجب عليه نداء الوطن والمشاركة في العرس الانتخابي.

تقول عائشة إنها أدلت بصوتها بعد الإطلاع على العديد من البرامج الانتخابية وأعطت صوتها لمن يستطيع أن يدعم ويمثل أصحاب الهمم خير تمثيل في المجلس الوطني وينقل احتياجاتهم ويعرضها للمناقشة تحت قبة البرلمان لتصل إلى اصحاب القرار.

وتضيف: إن اصحاب الهمم يعانون من ارتفاع أسعار الأجهزة الطبية الخاصة بهم وأتمنى أن يصل صوتنا لطرح هذه المعضلة التي تواجههنا للحصول على هذه الأجهزة مجانا، مشيرة إلى أنها على الرغم من إعاقتها الحركية تمارس هواية الرسم ، فضلاً عن ممارستها رياضة البوتشيا، وحصلت مؤخراً على الميدالية الذهبية في دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية في الأردن.

وتواصل بطريقتها الخاصة تحديها الذي مكنها من أن تكون واحدة من الذين تميزوا في برمجة الأجهزة الإلكترونية، وتقول إنها تتعلم البرمجة من خلال مشاهدة دروس تعليمية في اليوتيوب وتسطيع حل الكثير من المشكلات في الكمبيوتر وأجهزة الهاتف المحمول. وترغب عائشة في استكمال دراستها وتتمنى أن تكون الدراسة عن بعد .