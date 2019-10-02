انطلاق مهرجان المستلزمات الزراعية غداً في العين

المصدر: ■ العين - داوود محمد

تنظم هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية غداً مهرجان المستلزمات الزراعية والذي يستمر حتى 6 أكتوبر الجاري في مركز الخبيصي بمدينة العين بمشاركة 15 شركة من كبار موردي المستلزمات الزراعية ووكلاء الشركات العالمية المتخصصة في إنتاج وتسويق المستلزمات الزراعية بمختلف أنواعها.

وأكد المهندس ثامر راشد القاسمي المتحدث باسم هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، أن هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية تحرص على تنظيم هذا المهرجان تلبية لرغبات أصحاب المزارع ومربي الثروة الحيوانية باعتبارهم من أهم العناصر الفعّالة في ترسيخ منظومة الأمن الغذائي والحيوي.

وذلك بهدف توفير المستلزمات الزراعية بأسعار تنافسية طوال الموسم من خلال عروض مباشرة من الموردين، بالإضافة إلى تعريف المزارعين بشركات المستلزمات الزراعية ووكلاء الشركات العالمية وتنمية الوعي بأفضل المستلزمات والطرق المثلي لاستخدامها.

وأضاف أن الشركات المشاركة في المهرجان سوف تقدم عروضاً ترويجية وخصومات على الكثير من المستلزمات الزراعية واحتياجات المزارع، وخاصة المواد التي يحتاجها أصحاب المزارع في بداية الموسم الزراعي من البذور والأسمدة ومستلزمات البيوت المحمية، بالإضافة إلى المواد البيطرية والمكملات العلفية ومستلزمات تربية النحل والدواجن، فضلاً عن الآلات الزراعية ومستلزمات الوقاية الشخصية للعمال.