هيئة تنمية المجتمع في دبي تنظم رحلة لكبار المواطنين

المصدر: ■ دبي - البيان

نظمت هيئة تنمية المجتمع في دبي، وبمناسبة اليوم العالمي لكبار السن، الذي يحتفل به في الأول من أكتوبر من كل عام، رحلة لكبار المواطنين المسجلين في نادي ذخر إلى منطقة حتا، وذلك بهدف زيارة المواقع السياحية والترفيهية والاحتفاء بهم في أجواء ممتعة.

وشارك في الرحلة إضافة إلى كبار المواطنين الأعضاء في نادي ذخر، عدد من كبار المواطنين من أهالي منطقة حتا، وعدد من القائمين بالرعاية في هيئة تنمية المجتمع وشركاء الهيئة الداعمين لخدمات كبار المواطنين.

وتضمنت الرحلة، التي بدأت في العاشرة صباحاً زيارة لحديقة التلة وزيارة لمنطقة سد حتا إضافة لزيارة لقرية حتا التراثية وحديقة النحل في حتا. وتوجهت الرحلة التي ضمت أكثر من 100 من كبار المواطنين، إلى استراحة مطلع الشمس، حيث توقفت لتناول وجبة الغداء وتبادل أطراف الحديث.

قضايا

وبينت مريم الحمادي، مدير إدارة كبار المواطنين في هيئة تنمية المجتمع أهمية الاحتفال باليوم العالمي لكبار السن، الذي يقام هذا العام تحت شعار «رحلة إلى المساواة بين الفئات العمرية»، حيث يسلط الضوء في كل عام على إحدى القضايا الجوهرية التي من شأنها تحسين حياة كبار السن وتعزيز اندماجهم في المجتمع.

وقالت الحمادي إن منهجية عمل هيئة تنمية المجتمع في تطوير خدمات كبار المواطنين تأخذ بعين الاعتبار وبشكل كبير أهمية كسر الصورة النمطية للمسن التي تعزله بشكل جزئي أو كامل عن العمل والمشاركة المجتمعية، حيث تعمل الهيئة وفق مسارات عدة للمحافظة على استمرارية عطاء كبار المواطنين واستثمار خبراتهم والمحافظة على حضورهم في مختلف القطاعات والمجالات.

وقالت الحمادي: «إيماناً منا بأهمية دور كبار المواطنين في المجتمع وحقهم في التواجد جنباً إلى جنب مع كل الفئات العمرية، أطلقنا فريق ذخر التطوعي، والذي يتيح لهم التطوع للمساهمة في أي عمل أو فعالية يختارونها.

وفي الوقت نفسه نحرص على نقل خبراتهم للأجيال الشابة من خلال مبادرة تواصل الأجيال التي يقدم بها كبار المواطنين محاضرات نوعية للشباب لمد جسور التواصل بين الماضي والحاضر».

احتفال

وتابعت الحمادي: «اخترنا أن يتم الاحتفال باليوم العالمي لكبار السن من خلال رحلة ترفيهية تراعي الاحتياجات النفسية لكبار المواطنين، وتعزز تواصلهم وتتيح لهم زيارة الأماكن السياحية الجديدة التي تم تطويرها في منطقة حتا، والبقاء على اطلاع على كل ما هو جديد ومميز في هذه المنطقة».

إضافة إلى ذلك كشفت الهيئة أنها ستعلن عن مجموعة جديدة من الخدمات والعروض المقدمة لكبار المواطنين الحاملين لبطاقة ذخر تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي لكبار السن، ويمكن لحاملي البطاقة الاطلاع على العروض والخدمات الجديدة من خلال زيارة موقع هيئة تنمية المجتمع www.cda.com.ae.