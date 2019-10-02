535 قضية اجتماعية حلّتها شرطة عجمان خلال 9 أشهر

المصدر: عجمان - البيان

حقّق مركز الدعم الاجتماعي في القيادة العامة لشرطة عجمان إنجازاً جديداً بحل 535 قضية اجتماعية خلال الـ 9 أشهر الماضية، تنوعت بين خلافات أسرية وزوجية، وإساءة للأطفال وغيرها.

وذلك ضمن إطار سعي شرطة عجمان لتحقيق هدف وزارة الداخلية المتمثل بتعزيز رضا الجمهور حول الخدمات المقدمة، وتحقيق المسؤولية المجتمعية تجاه أفراد المجتمع.

وقالت النقيب وفاء خليل مدير مركز الدعم الاجتماعي بشرطة عجمان:

إن المركز تمكن من حل 535 قضية حول خلافات متعددة الأسباب كان أبرزها الخلافات الزوجية بعدد بلاغات وصل إلى 121 بلاغاً، تمكن المركز بجهود المختصين فيه والإصرار على الإصلاح بين الأزواج من حل هذه الخلافات بإعادة حياتهم إلى طبيعتها، حرصاً منهم على تماسك الأسر وتوفير أمن اجتماعي يضمن لجميع أفراد الأسرة حياة كريمة وآمنة.

وتضمنت القضايا المذكورة حالات إهمال للنساء والأطفال، وحالات اعتداء على الجسم، وخلافات ما بعد الطلاق، ومشكلات أخرى حول الأسرة وأفراد المجتمع تم التعامل مع جميعها بسرية تامة وإيجاد الحلول المناسبة التي تضمن رضا واطمئنان أطرافها.

وأكدت مديرة مركز الدعم الاجتماعي أن شرطة عجمان تؤمن بأهمية المساهمة الفاعلة بحل كافة القضايا الأسرية والمجتمعية بعيداً عن أروقة المحاكم، وتقديم كافة أوجه الدعم الاجتماعي والنفسي لكل من يحتاجه للحفاظ على كيان الأسرة.

وعبرت النقيب وفاء خليل الحوسني عن سعادتها بهذا الإنجاز والشعور بالفخر لتمكن المركز من حل هذا العدد من الخلافات، وأشارت أن جهود مركز الدعم الاجتماعي في شرطة عجمان واجبٌ وطنيٌ وأخلاقيٌ.