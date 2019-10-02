بلدية دبي تمنح أول شهادة علامة مطابقة لمصنع أسمنت

المصدر: دبي - البيان

منحت بلدية دبي ممثلة بمختبر دبي المركزي أول شهادة علامة مطابقة لمصنع أسمنت، وذلك وفقاً لنظام منح شهادات علامة المطابقة لمصانع الأسمنت وفق المواصفات العالمية المعتمدة.

ومن خلال هذه الأنظمة المستحدثة والخاصة بتقييم المطابقة للمنتجات الإنشائية ومنها المنتجات الأسمنتية، تهدف بلدية دبي إلى تأكيد ودعم جودة القطاع الإنشائي، حيث تمثّل مادة الأسمنت ركيزة أساسية في هذا القطاع، وبما يتوافق مع أفضل الممارسات والمواصفات الفنية العالمية ذات العلاقة.

استحداث

الجدير بالذكر أن مختبر دبي المركزي قام باستحداث ثلاثة أحكام خاصة لمنتجات الأسمنت المتنوعة، كما يقوم حالياً بتقييم ومنح شهادة علامة مطابقة لشريحة واسعة ومتنوعة لمصانع منتجات إنشائية أخرى، ومنها على سبيل المثال مصانع الطابوق، وحديد التسليح، والعزل الحراري، ومصانع الخرسانة الجاهزة، وأنظمة سخانات المياه الشمسية، والأصباغ والمواد اللاصقة، وواجهات المباني، والأسمنت، ومواد مضافات الخلطات الخرسانية والمنتجات الغذائية، وغيرها من المنتجات.