«الاتحاد للقطارات» راعياً رئيسياً لـ«مؤتمر الطرق» في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت دائرة النقل المستضيفة للمؤتمر الدولي للطرق السادس والعشرين أمس أن شركة الاتحاد للقطارات ستكون الراعي الرئيسي للمؤتمر في النسخة الأولى من نوعها في الشرق الأوسط في أبوظبي الأسبوع المقبل.

مشاريع

ويستعرض المؤتمر العالمي الرائد والذي تنظمه دائرة النقل في أبوظبي بالتعاون مع الجمعية العالمية للطرق بباريس PIARC بعضاً من أهم المشاريع وخطط المستقبل لشبكات الطرق حول العالم، وذلك على مدار 5 أيام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) في الفترة من 6 إلى 10 أكتوبر، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

مشاركة

ويشارك الآلاف من المتخصصين في قطاعي النقل البري والبنى التحتية بأعمال وجلسات المؤتمر، علاوة على مشاركة عدد كبير من الدول والعارضين من مؤسسات دولية رسمية وغير رسمية، وعدد كبير من وزراء النقل من جميع أنحاء العالم.

وخلال المؤتمر، تشارك شركة الاتحاد للقطارات، المطور والمشغل لشبكة السكك الحديدية في دولة الإمارات العربية المتحدة، في جناح دولة الإمارات، حيث تبرز دورها الفعّال والمؤثر في تعزيز التجارة وتحسين النمو الاقتصادي، وتسلط الضوء على مشروعاتها لتوفير وسائل نقل آمنة وموثوقة لأجيال المستقبل.

دعم

وقال خليفة المزروعي، وكيل دائرة النقل في أبوظبي: «نحن سعداء بأن تكون واحدة من أهم شركات النقل في المنطقة هي الراعي الرئيسي للمؤتمر الدولي للطرق السادس والعشرين في أبوظبي.

حيث يدعم وجود «الاتحاد للقطارات»، في صدارة المؤتمر، طموحنا لجذب كبار الشركات والمستثمرين وخبراء الصناعة ورجال الأعمال إلى أبوظبي لحضور المؤتمر، وهو ما سيدعم بدوره من مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة وأبوظبي الريادية في البنية التحتية والنقل، كما تساعد رعاية «الاتحاد للقطارات» للمؤتمر في تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص».