«تنفيذي الشارقة» ينظّم الإعلانات الخارجية

المصدر: الشارقة - البيان

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وبحضور سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس، الاجتماع الأسبوعي للمجلس الذي عقد بمكتب سمو الحاكم.

وأصدر المجلس خلال اجتماعه عدداً من القرارات التي من شأنها تحقيق رؤية الشارقة، بما يخدم المواطنين والقاطنين على أرض الإمارة.

حيث أصدر المجلس قرار رقم 30 لسنة 2019 بشأن تنظيم الإعلانات الخارجية في إمارة الشارقة، ونص القرار على أن البلدية هي الجهة المحلية المختصة بمنح تصاريح الإعلانات الخارجية، ولا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري القيام بالإعلان الخارجي إلا بعد الحصول على التصريح اللازم منها، ويجوز للمجلس التنفيذي منح تصريح الإعلان الخارجي لأي جهة أخرى.

وحسب القرار يمنع وضع الإعلان الخارجي في الأماكن الآتية: أماكن العبادة والمباني الأثرية والمباني الحكومية وما في حكمها، وأي أماكن تحجب أي مبنى ديني أو تاريخي أو ثقافي أو لمباني الجهات الحكومية أو المرافق العامة، وأي أماكن تعيق حركة المرور أو الرؤية على الطريق.

وذلك بوضع الإعلان حسب الاشتراطات الموضوعة من قبل هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة، وأي أماكن يتم اعتمادها من المجلس التنفيذي.

تعزيز

واعتمد المجلس مذكرة التفاهم المزمع توقيعها بين دائرة الطيران المدني بالشارقة، وهيئة دبي للطيران المدني، بشأن تعزيز التنسيق والتعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات الطيران المدني، بما يسهم في تطوير قطاع النقل الجوي. واطلع المجلس على القرارات الإدارية الصادرة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

كما تناولت الجلسة أيضاً بحث جملة من المواضيع المتعلقة بالشأن العام للإمارة والمقترحات الكفيلة بتطويرها.

وقاية

اعتمد المجلس عدداً من العقود الاستشارية والخدمية بهيئة الوقاية والسلامة، وذلك في إطار تحقيق توجهات ورؤية الإمارة ورسالة الهيئة في الوصول إلى مجتمع آمن وخال من الأخطار، من خلال تنمية الوعي بين أفراد المجتمع حول أهمية وسبل الوقاية من الحوادث.