«كهرباء دبي» تعلن فتح باب التسجيل في جائزة الترشيد

المصدر: دبي - البيان

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن فتح باب التسجيل أمام المنشآت التعليمية في دبي، للمشاركة في الدورة الرابعة عشرة من «جائزة الترشيد» التي تنظمها الهيئة تحت شعار «معاً لمستقبل مستدام»، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، وبالشراكة مع الاتحاد لخدمات الطاقة، الشريك الداعم على المستويين الاستشاري والتقني لخدمات كفاءة الطاقة.

وتستهدف الهيئة من خلال جائزة الترشيد تكريم المنشآت التعليمية في الإمارة على جهودها المبذولة لترشيد الاستهلاك وخفض معدلات الهدر.

وتُقَدّم تقديراً خاصاً للإنجازات الفردية ضمن هذا القطاع، وتشمل الطلبة وأعضاء الهيئات التدريسيّة والإداريين إيماناً منها بأنها المكان الأمثل لغرس بذور الترشيد حتى تنمو وتزدهر في المجتمع. وتتكون الجائزة من أربع فئات وهي: فئة «المنشأة التعليمية المتميزة في الترشيد»، و«قائد الترشيد المتميز»، و«فريق الترشيد المتميز»، وفئة «مشروع الترشيد المتميز»، ويبلغ مجموع جوائزها نحو 180 ألف درهم.

حرص

من جانبه قال معالي حسين الحمادي، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة حريصة كل الحرص على تنشئة الأجيال المقبلة على ثقافة الترشيد، وذلك استجابة للجهد العالمي المبذول في مجال توفير الطاقة، وأشاد معاليه بجهود هيئة كهرباء ومياه دبي وحرصها المتواصل على نشر ثقافة الترشيد بين كافة شرائح المجتمع.

وبيّن معاليه أن الوزارة بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي وهيئة المعرفة والتنمية البشرية وكافة الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات الوطنية التي تمتلك رؤية تنموية مستدامة.

نموذج

بدوره قال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «جائزة الترشيد نموذج للعمل المشترك وتضافر الجهود بين المؤسسات العامة والخاصة في دبي، انسجاماً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. ويسرنا تعاوننا المثمر مع وزارة التربية والتعليم، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي.

تعزيز

من جانبه قال الدكتور عبد الله الكرم، رئيس مجلس المديرين، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي: «تواصل «جائزة الترشيد من أجل غدٍ أفضل» نشر أهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية غير المتجددة وتعزيز ونشر مفاهيم الاستدامة بين أوساط الطلبة والمجتمع، لا سيما وأنها من المحاور الرئيسية لإكسبو دبي 2020.