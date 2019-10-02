«طرق دبي» و«ماجد الفطيم» تدرسان تطوير أرض بجوار مول الإمارات

المصدر: دبي - البيان

وقّعَت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وشركة ماجد الفطيم، مذكرة تفاهم لدراسة تطوير قطعة الأرض الواقعة بجوار مركز تسوق مول الإمارات ومحطتي حافلات ومترو مول الإمارات.

وذلك بتطبيق مفهوم التطوير العمراني الموجه نحو النقل الجماعي (TOD – Transit Oriented Development)، الذي يهدف إلى تطوير المساكن والمرافق التجارية والخدمات وفرص العمل على مقربة من وسائل النقل العام. ويساهم في التقليل من الاعتماد على السيارات، وتخفيض المدة الزمنية للتنقل، وتخفيف الازدحام المروري، والاستدامة البيئية.

وقّع المذكرة عن الهيئة عبد المحسن إبراهيم يونس، المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات، وعن شركة ماجد الفطيم غيث عدنان شقير، الرئيس التنفيذي لمراكز التسوق بماجد الفطيم العقاري، بحضور عدد من موظفي الجانبين.

وقال عبد المحسن إبراهيم يونس: «يأتي توقيع هذه المذكرة في إطار تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تلعب دوراً محورياً وفاعلاً في دفع عجلة النمو الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة عموماً، واقتصاد دبي على وجه الخصوص، لا سيما وأن الإمارة مقبِلة على استضافة حدث اقتصادي مهم وهو إكسبو 2020، الذي سيستقطب قطاعات اقتصادية وتجارية واسعة من جميع أنحاء العالم.

من جهته، قال غيث شقير: «إنه من الضروري الحفاظ على نظام نقل متكامل وفعال وذي كفاءة عالية ومستدام بيئياً، ونحن سعداء بهذه الشراكة مع هيئة الطرق والمواصلات، وسنقدم خبرتنا وقدراتنا اللازمة لدراسة مشروع تطوير المساحة الواقعة بجوار مركز تسوق مول الإمارات ومحطتي حافلات ومترو مول الإمارات.»