12 ألف طن وزّعها «الإمارات للطعام» في 8 أشهر

انطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، واستمراراً لنهج زايد الخير قام بنك الإمارات للطعام بتوزيع 12445 طناً من الأغذية في عام 2019 حتى منتصف شهر أغسطس الماضي، وهي نسبة تزيد بـ 5 أضعاف عن كمية الأغذية التي تم توزيعها في العام الماضي.

والتي كانت 2646 طناً فقط، بينما كانت الكمية 2141 طناً في انطلاقته عام 2017، ما يدل على تحقيق البنك خطوات واسعة في نشر ثقافة «لا هدر للطعام».

وبعد مرور أقل من 3 أعوام على انطلاقته، وصل عدد الفروع والمواقع التشغيلية إلى 5 مواقع، منها 3 في دبي، والرابع في رأس الخيمة، والخامس في عجمان، وأما الموقع السادس فسوف يتم تدشينه رسمياً الشهر المقبل في إمارة أم القيوين، ويجري العمل على موقعين جديدين في أبوظبي والفجيرة.

وأوضح داوود الهاجري نائب رئيس مجلس إدارة بنك الإمارات للطعام: «أن البنك يمضي بخطى ثابتة على هدي الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، بترسيخ مجتمع الخير والتكافل، وأن تكون الإمارات دائماً رمز الخير والعطاء والتسامح.

كما نلتزم في هذا الإطار بتوجيهات سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس مجلس أمناء بنك الطعام، نحو تحقيق البنك لأهدافه، في الاستفادة من فائض الأطعمة الصالحة للاستهلاك، وتوصيلها إلى كل الفئات المستحقة والأسر المتعففة، والإسهام في دعم ونشر وتفعيل ثقافة التكافل والعطاء بالمجتمع الإماراتي الذي يعتبر نموذجاً في هذه الناحية.

كما نعمل على إتاحة الفرصة لجميع المواطنين والمقيمين أن يكونوا شركاء فاعلين ومؤثرين في تطبيق هذا النهج الخيري والإنساني».

تكامل مع شركاء

وأضاف الهاجري: «في إطار تحقيق ذلك، نواصل العمل المشترك مع الكيانات التي تضيف إلى عملنا ونتكامل معها، مثل شركات الأغذية الكبيرة والسلاسل الكبيرة للمطاعم و«الهايبر ماركت» والفنادق، ووقّعنا اتفاقات ومذكرات تفاهم مع 49 من هذه الكيانات والشركات، التي تقوم بدور كبير في إطار المسؤولية الاجتماعية.

كما نواصل التعاون مع الجمعيات الخيرية التي تقوم بالتوزيع وتعريفنا بخارطة الفئات المستحقة في كل الأماكن التي نعمل فيها، ووقّعنا اتفاقيات مع 13 جمعية خيرية، ونقوم بالعمل والتنسيق سوياً لتحقيق الأهداف النبيلة والخيرية المشتركة بيننا.

وبالإضافة لما سبق بدأنا التعاون مع البنوك المماثلة خارج الإمارات، حيث وقّعنا 4 مذكرات تفاهم مع بنوك الطعام في مصر والسعودية والسودان والكويت، لتبادل الخبرات والمعلومات والتجارب، والتعاون بأشكال مختلفة في المستقبل القريب».

وبدأ البنك خلال الربع الأول من العام الجاري بتوزيع 554 طناً من الأغذية، كما تم بدء توزيع ثلاجات خاصة لحفظ الأطعمة، منها 80 ثلاجة في مساجد إمارة دبي، و10 ثلاجات في عجمان، بالإضافة إلى 10 ثلاجات في رأس الخيمة.