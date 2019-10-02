الفجيرة.. لا شكاوى خلال اليوم الأول

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

شهد مركز الفجيرة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، خلال ساعات الصباح إقبالاً كبيراً للناخبين من المواطنين الإماراتيين بمقرها في مركز المعارض بالفجيرة الذين قدموا للأدلاء بأصواتهم، وسط استعدادات متكاملة من لجنة انتخابات الفجيرة، ضمن سعيها لتطبيق أعلى معايير النزاهة والشفافية للعملية الانتخابية.

وأكد اللواء محمد بن غانم الكعبي رئيس لجنة انتخابات المجلس الوطني الاتحادي في إمارة الفجيرة، أن اللجنة بدأت باستقبال الناخبين والمرشحين منذ الساعة التاسعة صباحاً، فيما ختمت عملية التصويت في تمام السادسة مساء، لافتاً إلى أن وجود هذا العدد الكبير من الناخبين ومشاركة مختلف الفئات المجتمعية من أصحاب الهمم وكبار المواطنين في عملية التصويت، هو مؤشر إيجابي وسينعكس بالضرورة على وجود أعداد كبيرة خلال الأيام المقبلة.

لا توجد شكاوى

وأشار الكعبي إلى أن المقر جاهز لاستقبال الناخبين الراغبين في التصويت في وقت مبكر، وأن اللجنة قامت بتوفير مكان خاص للمرشحين لمتابعة سير العملية الانتخابية، فضلاً عن وجود موظفين يقومون بمساعدة الناخبين والرد على استفساراتهم، موضحاً أن اليوم الأول للتصويت لم يشهد أية شكاوى أو ملاحظات بشأن عمل وإدارة العملية الانتخابية.