عجمان.. مركبات لنقل أصحاب الهمم للمراكز الانتخابية

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

شهد اليوم الأول للتصويت المبكر في عجمان، إقبالاً كبيراً، حيث توافد أعضاء الهيئة الانتخابية في الإمارة على مركز جامعة عجمان عند الساعة التاسعة صباحاً واستمر إلى السادسة مساء.

ووفرت مؤسسة المواصلات العامة في عجمان مركبات للنقل المجاني لأصحاب الهمم وكبار السن الراغبين في الانتخاب من منازلهم إلى موقع اللجنة في قاعة زايد في جامعة عجمان.

تفاصيل

وأكد عبدالله سالم، مدير المركز الانتخابي أن عدد الهيئة الانتخابية في عجمان يبلغ 10165 عضواً، وبلغ عدد المرشحين 24 مرشحاً ومرشحة، حيث تم توفير 31 جهازاً لإجراء العملية الانتخابية ويشرف على سير العملية الانتخابية فريق عمل مكون من 35 موظفاً، كما تم توفير 14 نافذة للتدقيق على الهوية تمهيداً لإجراء العملية الانتخابية.

وقال أول الناخبين في الانتخابات المبكرة في عجمان، سلطان حميد حمد الشامسي: «حرصت على المشاركة والحضور مبكراً للتصويت لأن المشاركة في واجب وطني على جميع أعضاء الهيئات الانتخابية في الدولة من أجل إنجاح الانتخابات». وأشاد بسهولة الإجراءات وسير العملية الانتخابية وحسن استقبال اللجنة المنظمة وإرشاد الناخبين وتعريفهم بكيفية الانتخاب عبر الأجهزة المتوفرة في المركز.

أكبر الناخبين

ومن جانبه أعرب حمد حمدان المطروشي، الذي يبلغ من العمر 83 عاماً، عن سعادته بالمشاركة في العرس الوطني لاختيار أعضاء المجلس الوطني، موكداً أهمية دور المجلس منذ تأسيس الاتحاد، وفي ظل التطور الذي تشهده الدولة.

ولفت إلى أنه حرص على الحضور باكراً والمشاركة في التصويت المبكر تلبية لنداء الوطن.