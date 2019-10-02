الظفرة.. أكبر ناخب يدلي بصوته وحضور لافت لكبار المواطنين

المصدر: أبوظبي - أحمد سعيد

شارك سالم راشد بن عبيد المنصوري 95 عاماً، الذي يعد أكبر ناخب بالتصويت في اليوم الأول بلجنة مدينة زايد في منطقة الظفرة،وعكست مشاركته صورة كبيرة لحب الوطن وأهمية المشاركة لجميع الوارد أسماؤهم في القوائم الانتخابية.

وتحدت امرأة مسنة مقعدة على كرسي متحرك، الظروف والمرض، وتغلبت على كافة الصعاب، للحضور والإدلاء بصوتها لمن يستحق عضوية المجلس الوطني الاتحادي، ضاربةً كافة العبر لكل كبير وصغير ممن ينشغلون عن الانتخاب، فحرصت أن تكون في مقدمة الناخبين.

إقبال

وأكد الدكتور محمد بطي الشامسي رئيس مركز مدينة زايد في منطقة الظفرة أبوظبي، أن المركز شهد إقبالاً لافتاً من قبل كبار المواطنين من الرجال والنساء الذين أصروا على المشاركة في العرس الانتخابي في صورة تعكس شعار الانتخابات «صوتك ثقة وطن».

وأكد سهولة عملية الاقتراع التي حدد متوسطها بـ15 ثانية في حال كان الناخب يعرف رقم المشرح، مشيراً إلى أن اليوم الأول مرّ دونما تسجيل أي مشاكل تقنية أو مع الناخبين، مبيناً أن جميع الناخبين أبدوا تعاوناً كبيراً في اتباع التعليمات والإرشادات.

وأكد أن اللجنة العليا للانتخابات وفرت كل الإمكانيات اللازمة لتسهيل العملية الانتخابية، وتمثل ذلك في زيادة عدد الأجهزة والتي بلغ عددها 26 جهازاً و6 شاشات تدريبية على الانتخاب، من بينهم جهازان لأصحاب الهمم.

إشادة

وأشاد الناخبون الذين التقتهم «البيان» بالتنظيم الجيد لمركز مدينة زايد بمنطقة الظفرة، من حيث توفير أجهزة الاقتراع بأعداد مناسبة، وحسن التوجيه والإرشاد، ما سهّل عليهم الإدلاء بصوتهم بكل سهولة ويسر، مؤكدين أن عملية التصويت لم تستغرق سوى ثوانٍ.

وأكد مبارك محمد العامري أول الناخبين في مركز مدينة زايد بمنطقة الظفرة، حرصه على الإدلاء بصوته في الانتخابات حتى يؤدي دوره الوطني، ويسهم في وصول المرشح الأمثل لقاعة المجلس، ودعا الناخبين إلى انتخاب من يرونه مناسباً لتمثيل المواطنين، والابتعاد عن التصويت وفقاً للصداقة أو صلة القرابة.