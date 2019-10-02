شرطة دبي تعزز نشر الثقافة الأمنية للجالية الهندية

المصدر: دبي - البيان

نظّم قسم الشؤون الدبلوماسية والقنصلية في إدارة المطلوبين بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي بالتعاون مع القنصلية العامة لجمهورية الهند، ورشة عمل لتعزيز نشر الثقافة الأمنية في أبناء الجالية الهندية.

وذلك في نادي الضباط، بحضور العقيد سعيد القمزي مدير إدارة المطلوبين بالنيابة، والمقدم فهد الزرعوني ضابط قسم الشؤون الدبلوماسية والقنصلية، وممثلين عن القنصلية الهندية، وما يزيد على 300 من أبناء جاليتها.

وأكد العقيد القمزي أن تنظيم الورشة يأتي بإشراف من اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، والمتابعة المستمرة من العميد جمال سالم الجلاف مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، بهدف تعزيز التواصل الدائم مع مختلف شرائح المجتمع، خاصة القنصليات والهيئات الدبلوماسية العاملة في إمارة دبي.

وقال إن تنظيم ورشة العمل يأتي أيضاً في إطار الشراكة بين القيادة العامة لشرطة دبي والهيئات الدبلوماسية والقنصلية، بهدف نشر الثقافة الأمنية حول الظواهر التي يحتاج الرعايا للحصول على توعية بشأنها، إضافة إلى إطلاعهم على الخدمات الذكية التي تقدمها شرطة دبي عبر تطبيقها الذكية من أجل التيسير عليهم في إجراء المعاملات، وبالتالي إسعادهم.

وأضاف أن شرطة دبي حريصة على التواصل مع مختلف شرائح المجتمع وعلى مد جسور التواصل بين الشرطة والجمهور للإبلاغ عن أية ظواهر سلبية، إلى جانب رفع مستوى الوعي بالقوانين والحس الأمني لدى الرعايا المقيمة والزائرة للدولة بما يعزز الأمن والأمان.

وتضمن برنامج ورشة العمل مجموعة من المحاضرات التوعوية، شملت التوعية بالجرائم المتعلقة الواقعة على النفس والمال، والجرائم الإلكترونية بمختلف أنواعها، إلى جانب التوعية بقانون المرور الاتحادي، وبالجرائم المتعلقة بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية.