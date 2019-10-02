سلطان القاسمي: حراكنا الثقافي عربياً لمواجهة الفكر المتطرف

المصدر: الشارقة - البيان

افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية، مساء أمس، مبنى أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية الواقع في المدينة الجامعية في الشارقة على طريق الشيخ خليفة بن زايد.

وأزاح صاحب السمو حاكم الشارقة الستار عن اللوح التذكاري إيذاناً بالافتتاح الرسمي للأكاديمية، ليتفقد بعدها سموه أروقة المبنى، مطلعاً على ما يحويه من غرف تدريب واستديوهات لتدريب وتأهيل الطلبة. وتعد الأكاديمية الأولى من نوعها في العالم العربي المتخصصة في الفنون المسرحية والأدائية، وتعمل على إعداد جيل مؤهل في فنون المسرح بكل تخصصاته، وفق أحدث أساليب التعليم والتعلم العالمي.

وتوفر الأكاديمية عدداً من البرامج التي تغطي كل مجالات المسرح المختلفة، وفق دراسة أكاديمية نظرية وعملية متكاملة، لتخرج كوادر مؤهلة من المتفاعلين والقادرين على تشكيل صناعة مستقبل المسرح بتنوع أساليبه وتخصصاته.

استقبال

إلى ذلك، استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية، أمس، عدداً من كبار الفنانين المسرحيين العرب ورؤساء المعاهد المسرحية ونقباء الفنانين في الوطن العربي ضيوف حفل افتتاح أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية، وذلك في دارة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي.

دعم التعليم

وأوضح سموه في كلمة له ألقاها أمام المدعوين أن الشارقة وعملها الثقافي لم يكن وليد اللحظة وخصوصاً في مجال المسرح، ففي عام 1955 استطاع المسرح أن يساهم في دعم التعليم من خلال مسرحية قام بها طلاب مدرسة القاسمية وقد خصصت تذاكر لحضورها وذهب ريع تلك التذاكر، الذي بلغ 30 ألف روبية - ما يوازي اليوم 3 ملايين درهم - لبناء فصول إضافية للمدرسة حتى تستوعب الأعداد المتزايدة للطلاب الراغبين في التعليم.

وأضاف سموه ان المسرح في الشارقة استمر في العطاء من خلال عرض ما يمس الناس ويطرح قضاياهم ويلامس وجدانهم ويعرض كل ما من شأنه أن يعكس واقعهم وحياتهم، واستمر على هذا النهج من تلك الأيام إلى يومنا هذا.

وأردف سموه: «إن ما عاناه الوطن العربي من ظهور تيارات فكرية متطرفة أوجب علينا في الشارقة ألا يقتصر حراكنا الثقافي على المستوى المحلي بل امتد ليشمل كافة أقطار الوطن العربي وفي مختلف المجالات الثقافية والفكرية والفنية كالشعر والقصة والرواية والفنون والمسرح وغيرها».

وقال سموه «إن وجود أكاديمية متخصصة في المسرح هو جانب من عملنا في مواجهة تلك التيارات، ولن يقتصر التعليم والتدريب فيها على الأداء والتمثيل بل سيمتد ليشمل مختلف علوم المسرح من كتابة وإضاءة وأزياء وموسيقى».

تقنيات

من جهة أخرى، بارك صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، بدء مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، العمليات الإنشائية بتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد لبناء أول منزل بهندسة معمارية تراثية على أرض المجمع.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها سموه أمس لمقر المجمع واطلع فيها على سير العمل في المشروع، وتابع جانباً من عمليات البناء، واستمع من القائمين عليه من مشرفي ومسؤولي المجمع إلى آخر التطورات والتقنيات المستخدمة في تنفيذ المشروع، والشراكات القائمة بين المجمع والشركات المطورة والمؤسسات الأكاديمية.

وأوضح القائمون على مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار لصاحب السمو حاكم الشارقة خلال جولتهم في موقع المجمع أن المجمع يعمل على استقطاب شركات عالمية متخصصة في إنشاء الأبنية بتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد إذ يتم بناء أول منزل بهندسة معمارية تراثية على أرض المجمع باستخدام هذه التقنية التي تعد من أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة المتعلقة بالبناء بالتعاون مع شركة (Cybe) الهولندية.

موهوبون

دعا صاحب السمو حاكم الشارقة الحضور للمساهمة في تزكية واختيار الموهوبين من بلدانهم للدراسة في الأكاديمية خدمة للمسرح العربي وكي نهيئ جيلاً مسرحياً أكاديمياً واعياً متسلحاً بالعلم والموهبة وقادراً على مواصلة المسيرة.