محمد بن سعود يستعرض دور «راكز» في تحقيق «رؤية 2030»

المصدر: رأس الخيمة - وام

استعرض سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، رئيس المجلس التنفيذي، خلال لقائه أمس في الديوان الأميري الشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، العديد من المواضيع المتعلقة برؤية إمارة رأس الخيمة 2030.

وتطرق اللقاء - الذي حضره رامي جلاد المدير التنفيذي لمجموعة راكز - إلى دور راكز الهام في دعم هذه الرؤية والمبادرات التي تعمل على إطلاقها من أجل تحقيق استراتيجية الإمارة.

وتم تسليط الضوء على طرق تحسين أداء خدمة المتعاملين والتسهيلات المقدمة للمستثمرين من أجل تعزيز تنافسية الإمارة تماشياً مع رؤية رأس الخيمة 2030.

كما استعرض سمو ولي عهد رأس الخيمة خلال اللقاء السبل التي تتبعها راكز لتعزيز أواصر التعاون المشترك مع الشركاء الاستراتيجيين والدوائر الحكومية والاتحادية والمحلية، وتوطيد هذه الشراكات من أجل توفير بيئة عمل مستدامة وفق رؤية القيادة الرشيدة، إلى جانب مناقشة الدور الهام الذي تلعبه جميع دوائر الإمارة لتعزيز مكانة رأس الخيمة وجهةً استثماريةً رائدة ومكاناً مفضلاً للعيش والعمل ومقصداً مفضلاً للزائرين.

حضر اللقاء.. الشيخ أرحمه بن سعود بن خالد القاسمي مدير القسم الإعلامي لمكتب سمو ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ محمد بن سعود بن خالد القاسمي.