خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يهنئون شي جين بينغ

المصدر: أبوظبي - وام، البيان- تصوير: عيسى البلوشي

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، برقية تهنئة إلى شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس شي جين بينغ.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى لي كه تشيانغ رئيس مجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية.

وقد هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، جمهورية الصين الشعبية حكومة وشعباً بمناسبة اليوم الوطني السبعين، مؤكداً سموه أن الإمارات تجمعها مع الصين علاقات تاريخية واستراتيجية متينة تسهم في تحقيق الاستقرار والرفاه والسلام. وقال سموه في تغريدة عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «نهنئ جمهورية الصين حكومة وشعباً بمناسبة اليوم الوطني السبعين.. تجمعنا مع الصين علاقات تاريخية واستراتيجية متينة تسهم في تحقيق الاستقرار والرفاه والسلام».

بدوره قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عبر «تويتر»: «أهنئ صديقي الرئيس شي جين بينغ وشعبه الصديق بالذكرى السبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية.. تربطنا علاقات صداقة وتعاون وثيقة مع الصين تعززها تطلعات ورؤى مشتركة لمستقبل بلدينا وتعاونهما في تحقيق الازدهار والاستقرار.. تمنياتنا مزيداً من التقدم للشعب الصيني الصديق».

من جهته قال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «نهنئ جمهورية الصين الشعبية والشعب الصيني بالذكرى السبعين لتأسيس الجمهورية. الصين شريك أساسي لدولة الإمارات بحجم تجارة يفوق 200 مليار درهم، وأكثر من 4000 شركة صينية في الإمارات، وأكثر من مليون سائح صيني يطلقون على الإمارات بلدهم الثاني».