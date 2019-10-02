خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يهنئون رئيسي قبرص ونيجيريا

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، برقية تهنئة إلى نيكوس إناستاسيادس رئيس جمهورية قبرص، وذلك بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى نيكوس إناستاسيادس.

إلى ذلك، بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، برقية تهنئة إلى محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، وذلك بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى محمد بخاري.