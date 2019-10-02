حوار عميق في سياق الرسالة الإنسانية لدبي

المصدر: دبي - رشا عبد المنعم

رحّبت كارولين لوكا-كيركلاند، المديرة التنفيذية في «كريستيز الشرق الأوسط» بإطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرؤية الثقافية الجديدة لإمارة دبي، معتبرة أن مبادرات إبداعية مثل «مدارس الحياة» تشكّل أصولاً رائعة للمشهد الفني والثقافي النابض بالحياة في الدولة عموماً، وفي إمارة دبي على وجه الخصوص.

وقالت المسؤولة الإقليمية في دار المزادات العالمية الرائدة «كريستيز»: إن هذه المبادرات تسمح بإجراء حوار أعمق بين الثقافات في سياق الرسالة الإنسانية لإمارة دبي، معربة عن أملها بالترحيب بالفنانين الأوائل الذين سوف يستفيدون من هذه المبادرة ويسهمون في المقابل بدعمها وتمكينها.

من جهتها، قالت هالة خياط مديرة المزادات في كريستيز الشرق الأوسط: يُعدّ إقرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أول «فيزا ثقافية طويلة الأمد للمبدعين»، إضافة مهمة للمشهد الفني في دبي؛ لأنها تشجّع نمو المجتمع الإبداعي في الإمارة، وتتيح مزيداً من الاستقرار للفنانين وغيرهم من الناشطين في هذا القطاع، ويسرنا في «كريستيز» أن يستمر هذا القطاع في النمو والازدهار لما فيه مصلحة الأجيال القادمة.