ملك تونغا يزور جامع الشيخ زايد الكبير

المصدر: أبوظبي - وام

زار الملك توبو السادس ملك مملكة تونغا، والوفد المرافق له، جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي، وذلك ضمن زيارته الرسمية للدولة.

واستهل ملك مملكة تونغا والوفد المرافق له جولتهم في الجامع بزيارة ضريح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مستذكرين إرثه ونهجه الحكيم الذي أسهم في تعزيز الثقافة والتسامح والتعايش والسلام بين مختلف شعوب العالم.

وتعرف والوفد المرافق يصحبهم الدكتور يوسف العبيدلي، مدير عام مركز جامع الشيخ زايد الكبير في قاعات الجامع وأروقته الخارجية، من خلال أحد الأخصائيين الثقافيين في المركز على الرسالة الحضارية للجامع، المنبثقة من مآثر وقيم الوالد المؤسس، الداعية للتعايش والتسامح والانفتاح على الآخر.

وعلى الدور الكبير الذي يقوم به المركز في التعريف بالثقافة الإسلامية السمحة، وتعزيز التواصل الحضاري بين مختلف الثقافات والشعوب حول العالم. كما تعرفوا على تاريخ تأسيس الصرح الكبير، وما يحوي من مقتنيات فريدة، وأروع ما جادت به الحضارة الإسلامية على مر العصور من فنون وتصاميم هندسية التقت على اختلافها وتنوعها في تصميم الجامع؛ لتعكس جمال انسجام الثقافات وتناغمها في عمل إبداعي واحد.

وفي ختام الزيارة، تم إهداء الملك توبو السادس، نسخة من كتاب «فضاءات من نور» أحد إصدارات مركز جامع الشيخ زايد الكبير الذي يضم عدداً من اللقطات والصور الخاصة بجائزة «فضاءات من نور» للتصوير الضوئي، التي ينظمها المركز سنوياً، وتبرز جماليات العمارة الإسلامية في الجامع، بالإضافة إلى إهدائه نسخة من كتاب «بيوت الله» الذي يتناول تاريخ الجوامع عبر العصور بما فيها جامع الشيخ زايد الكبير.