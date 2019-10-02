«ويتيكس» يستقطب مشاركة واسعة من قطاعات الطاقة والمياه والبيئة

المصدر: ■ دبي - البيان

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن مشاركة قطاعات أوسع من المصنعين ومزودي الخدمات والشركات التقنية العالمية حول العالم، في الدورة الـ 21 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس 2019»، الذي تنظمه الهيئة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة كهرباء ومياه دبي.

وذلك في الفترة من 21 إلى 23 أكتوبر الجاري في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، تحت شعار «في طليعة الاستدامة». وأشارت الهيئة إلى أن المعرض يشهد هذا العام زيادة كبيرة في نوعية المنتجات والتقنيات المعروضة للوصول إلى شريحة أوسع من الزوار التجاريين.

ويركز معرض «ويتيكس 2019» على الاستدامة وتقنيات الألواح الكهروضوئية والذكاء الاصطناعي والرقمنة والتقنيات الإحلالية والشبكات والمدن الذكية ومستقبل قطاع الطاقة في العالم والثورة الصناعية الرابعة وإنترنت الأشياء والطباعة ثلاثية الأبعاد، علاوة على ترشيد استهلاك الطاقة والمياه، وحماية البيئة، وإدارة النفايات، والأبنية الخضراء.

وخفض الانبعاثات الكربونية، والحفاظ على الموارد الطبيعية، وتعزيز الأمن البيئي، وتحفيز الإبداع والابتكار العلمي في مجالات الطاقة.

ورسخ المعرض مكانته كأكبر وأهم المعارض المتخصصة في المنطقة في قطاعات المياه والطاقة والبيئة، وبات حدثاً رئيساً على أجندة الفعاليات العالمية ومنصة مهمة تجمع العارضين والزوار مع الخبراء والمختصين وصناع القرار والمستثمرين في هذه القطاعات الحيوية للاستفادة من الفرص الاستثمارية الهائلة التي يوفرها، فضلاً عن الالتقاء بالمختصين والخبراء وصناع القرار والمهتمين من جميع أنحاء العالم.

وتنظم الهيئة على هامش فعاليات معرض «ويتيكس 2019» مجموعة متميزة من الندوات والجلسات النقاشية، بالتعاون مع نخبة من الخبراء والمتخصصين من كبرى الشركات العالمية الرائدة، إضافة إلى ورش العمل والندوات والمحاضرات التوعوية لزوار المعرض ووفود المدارس والجامعات المشاركة. كما يوفر «الركن الأخضر» فرصة للمبتكرين والمخترعين والمبدعين من طلاب المدارس والجامعات لعرض مشروعاتهم الخضراء والمستدامة.