شرطة أبوظبي تشارك في مؤتمر لإدارة المواهب في دالاس

المصدر: أبوظبي - البيان

شارك وفد من شرطة أبوظبي في مؤتمر لإدارة المواهب (Talent Connect 2019) بمدينة دالاس في الولايات المتحدة الأمريكية

. وتأتي مشاركة مركز إدارة المواهب بقطاع الموارد البشرية في المؤتمر للاطلاع على أفضل الممارسات العملية للإسهام في رفع كفاءة العاملين والاستثمار الأمثل للمواهب الوطنية في تحقيق رؤية رسالة شرطة أبوظبي.

ويذكر أن مؤتمر (Talent Connect 2019) يعد من أهم المؤتمرات في مجال عرض أفضل الممارسات العالمية لإدارة المواهب، كما يحظى بمشاركة واسعة من قبل أكبر الشركات في جميع أنحاء العالم، ويستقطب أكثر من 4500 مسؤول من مختلف المستويات في مجال إدارة المواهب.